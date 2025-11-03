قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تركيا وإيران: إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية.. ونتنياهو يريد إعـ.دام الأسرى
بروتوكول ثلاثي برعاية التضامن للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.. تفاصيل
الحرس الثوري يجري مناورات للطائرات المسيرة شمال غرب إيران
أسوأ مدرب.. ماذا قال نجوم الأهلي السابقين بعد التعادل أمام المصرى؟
الإغلاق الحكومي يشل حركة الطيران في المطارات الأمريكية
الدفاع الروسية: قصفنا المجمع الصناعي العسكري الأوكراني بأسلحة عالية الدقة
مدبولي: ننفذ مشروعات طموحة لزيادة السعة التخزينية للقمح
دخان بإرتفاع 300 متر.. طوارئ في إندونيسيا بعد ثوران بركان
الطلب في تزايد.. طيران الإمارات يصنف القاهرة من أكثر وجهات المنطقة نشاطاً
صدمة لجمهور الزمالك بشأن مدة غياب خوان بيزيرا للإصابة
كلاكيت تاني مرة.. رفض دعوى التعويض المقامة من عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يمثل أمام المحكمة في "قضية التمرد"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطلب في تزايد.. طيران الإمارات يصنف القاهرة من أكثر وجهات المنطقة نشاطاً

برج القاهرة
برج القاهرة
أ ش أ

قال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات "عدنان كاظم" اليوم الاثنين، إن القاهرة من أكثر وجهات المنطقة نشاطاً للمسافرين والشحن الجوي، وقد شكّلت دائما وجهة محورية لطيران الإمارات.

وأعلنت تعزيز خدمة الطيران بين دبي والقاهرة عبر تشغيل 6 رحلات إضافية أسبوعياً اعتباراً من 1 ديسمبر 2025، وذلك استجابةً للطلب المتزايد خلال موسم الشتاء، لترتفع ابتداءً من 1 فبراير المقبل إلى رحلة يومية إضافية.


وأضاف عدنان - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أن الخدمة الإضافية ستُسهم في تسهيل حركة العملاء عبر الشبكة العالمية، وتعزيز روابط التجارة والسياحة بين مصر والإمارات والعالم، ومع اقتراب الذكرى الأربعين لانطلاق عمليات طيران الإمارات إلى القاهرة، يُجسد هذا التوسع الجديد التزامنا الراسخ تجاه السوق المصري والمنطقة.


وتعد القاهرة حالياً المدينة الأكثر استقبالاً لطائرات الإمارات A380 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خارج دبي، ومع بدء تشغيل الرحلة الخامسة اليومية ستصبح أيضاً المدينة الأكثر خدمةً ضمن شبكة طيران الإمارات في أفريقيا.
 

القاهرة طيران الامارات السفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

الكونفدرالية

كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

الأمطار

الري: لدينا مركز تنبؤ يتوقع أماكن سقوط الأمطار قبلها بثلاثة أيام

ترشيحاتنا

ضبط 12 رجل و5 سيدات استغلوا 16 طفلا في التسول

ضبط 12 رجلا و5 سيدات استغلوا 16 طفلا في التسول

الاب الضحية

تجديد حبس الابن الجاحد قاتل والده بطنطا 15 يومًا على ذمة التحقيقات

إسعاف

ننشر أسماء المصابين فى حادث تصادم دراجة نارية بالخانكة

بالصور

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

هيونداي elexio
هيونداي elexio
هيونداي elexio

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد