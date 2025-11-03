الطلب في تزايد.. طيران الإمارات يصنف القاهرة من أكثر وجهات المنطقة نشاطاً

قال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات "عدنان كاظم" اليوم الاثنين، إن القاهرة من أكثر وجهات المنطقة نشاطاً للمسافرين والشحن الجوي، وقد شكّلت دائما وجهة محورية لطيران الإمارات.

وأعلنت تعزيز خدمة الطيران بين دبي والقاهرة عبر تشغيل 6 رحلات إضافية أسبوعياً اعتباراً من 1 ديسمبر 2025، وذلك استجابةً للطلب المتزايد خلال موسم الشتاء، لترتفع ابتداءً من 1 فبراير المقبل إلى رحلة يومية إضافية.



وأضاف عدنان - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أن الخدمة الإضافية ستُسهم في تسهيل حركة العملاء عبر الشبكة العالمية، وتعزيز روابط التجارة والسياحة بين مصر والإمارات والعالم، ومع اقتراب الذكرى الأربعين لانطلاق عمليات طيران الإمارات إلى القاهرة، يُجسد هذا التوسع الجديد التزامنا الراسخ تجاه السوق المصري والمنطقة.



وتعد القاهرة حالياً المدينة الأكثر استقبالاً لطائرات الإمارات A380 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خارج دبي، ومع بدء تشغيل الرحلة الخامسة اليومية ستصبح أيضاً المدينة الأكثر خدمةً ضمن شبكة طيران الإمارات في أفريقيا.

