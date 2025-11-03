قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تركيا وإيران: إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية.. ونتنياهو يريد إعـ.دام الأسرى
بروتوكول ثلاثي برعاية التضامن للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.. تفاصيل
الحرس الثوري يجري مناورات للطائرات المسيرة شمال غرب إيران
أسوأ مدرب.. ماذا قال نجوم الأهلي السابقين بعد التعادل أمام المصرى؟
الإغلاق الحكومي يشل حركة الطيران في المطارات الأمريكية
الدفاع الروسية: قصفنا المجمع الصناعي العسكري الأوكراني بأسلحة عالية الدقة
مدبولي: ننفذ مشروعات طموحة لزيادة السعة التخزينية للقمح
دخان بإرتفاع 300 متر.. طوارئ في إندونيسيا بعد ثوران بركان
الطلب في تزايد.. طيران الإمارات يصنف القاهرة من أكثر وجهات المنطقة نشاطاً
صدمة لجمهور الزمالك بشأن مدة غياب خوان بيزيرا للإصابة
كلاكيت تاني مرة.. رفض دعوى التعويض المقامة من عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يمثل أمام المحكمة في "قضية التمرد"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كلاكيت تاني مرة.. رفض دعوى التعويض المقامة من عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي

كلاكيت تاني مرة.. رفض دعوى التعويض المقامة من عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي
كلاكيت تاني مرة.. رفض دعوى التعويض المقامة من عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي
ندى سويفى

قال شعبان سعيد المحامى بالنقض ومحامى المخرج محمد سامى إنه صدر حكم من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الدائرة الثامنة برفض دعوى التعويض المرفوعة من قبل الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي والمقيدة برقم 8402 سنة 2024 اقتصادية القاهرة.

وكانت أودعت محكمة جنح مستأنف أكتوبر فى وقت سابق حيثيات حكمها القاضي ببراءة المخرج محمد سامى من اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب، خلال ظهوره بأحد البرامج التلفزيونية.

وجاء في حيثيات المحكمة، أنه بالاطلاع على أوراق الدعوى وما حوته من مستندات، ومع الوقوف على كافة ظروف وملابسات الواقعة محل الاتهام، واستناداً إلى السلطة التقديرية للمحكمة في وزن الأدلة وتقدير قوتها، فقد وازنت المحكمة بين أدلة الإثبات والنفي، وما أُبدي من دفوع ودفاع، وانتهت – عن يقين واطمئنان وجدانها – إلى عدم ارتكاب المتهم للواقعة، لعدم توافر أركان الجريمة في حقه.

وتابعت، إذ أُحيل المتهم للمحاكمة الجنائية على خلفية اتهامه بجريمة القذف، استناداً إلى ما ورد بعريضة المجني عليها، وما قرره وكيلها بالتحقيقات من أن المتهم وجّه إليها عبارات مهينة خلال ظهوره ببرنامج "أسرار" على قناة النهار، في الحلقة المذاعة بتاريخ 14/3/2024، ومنها: "كل اللي اتكلمت فيه كذب في كذب"، "عيب لما أرد عليكي"، "هي ما راحتش المستشفى"، "ست كدابة".

إلا أن المحكمة، وبسلطتها في استظهار القصد الجنائي في جرائم القذف من ظروف وملابسات الواقعة، دون رقابة عليها ما دام استنتاجها لا يتعارض مع العقل والمنطق، ارتأت انتفاء القصد الجنائي في تلك الواقعة. فالعبارات محل الاتهام جاءت في سياق الرد على اتهامات سابقة وُجهت إلى المتهم من المجني عليها في حلقة سابقة من البرنامج ذاته، حيث كانت ضيفة فيه. ولم يتضمن حديث المتهم أي عبارات من شأنها احتقار المجني عليها أو الحط من قدرها أمام الرأي العام، بل اقتصر حديثه على عرض موقفه وتوضيحه للرأي العام من خلال رواية ما جرى من وقائع.

كما تبين للمحكمة – من مراجعتها للفيديو المقدم من وكيل المجني عليها – أن المتهم لم يوجّه إليها عبارة "ست كذابة" بشكل مباشر، وإنما كان رده على مقدمة البرنامج قائلاً: "عفاف شعيب ست كبيرة، وأبقى راجل قليل الأدب لو أنا اتجاوزت مع ست كبيرة، واللي قالته عليا كذب ومحصلش"، وهو ما يؤكد أن حديثه كان في إطار الدفاع عن نفسه، وليس بقصد التشهير أو الإهانة.

وترى المحكمة أن هذه العبارات جاءت في إطار الدفاع عن مصلحة خاصة، وأن القصد منها لم يكن الإساءة أو النيل من المجني عليها، وإنما الرد على ما بدر منها في مناسبة سابقة، وأنه قد حرص أثناء حديثه على تأكيد احترامه لها. وبناء عليه، فإن القصد الجنائي – كركن من أركان جريمة القذف – غير متوافر في حق المتهم، وهو ما ترتب عليه انتفاء الجريمة.

لذلك، فإن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف، وبراءة المتهم، عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك على النحو المبين بالمنطوق.

المخرج محمد سامى الفنانة عفاف شعيب دعوى التعويض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

الكونفدرالية

كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

الأمطار

الري: لدينا مركز تنبؤ يتوقع أماكن سقوط الأمطار قبلها بثلاثة أيام

ترشيحاتنا

مريم فخر الدين

فى ذكراها.. قصة محاولة إنهاء رشدي أباظة حياته بسبب مريم فخر الدين

مسلسل خطوط عريضة

المخرج بلال العربي يعلن انتهاء تصوير مسلسل الميكرو دراما “خطوط عريضة”

كتاب

"وريثة الظلال"… رواية جديدة تكشف الجانب المظلم من النفس البشرية

بالصور

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

هيونداي elexio
هيونداي elexio
هيونداي elexio

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد