فريق طبي بالمنصورة ينجح في استخراج سكين من قولون مريض

تمكن فريق طبي بمستشفى المنصورة الدولي، استخراج سكين من داخل قولون أحد المرضى.

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى المنصورة الدولي، حالة تعاني من وجود جسم داخل القولون، وبعد الفحص وعمل الأشعة تبين وجود سكين كبير داخل القولون مما تطلب التدخل الجراحي حيث أن المنظار قد يؤدى إلى إصابة القولون أثناء خروجها.

استُخرِج السكين من القولون بفتحه صغيره حتى لا تصيب مجرى القولون أو المستقيم.

ضم الفريق الطبي كلًا من دكتور إيهاب الدسوقي، دكتور فتحي غزي، ودكتور محمد نعمان مشالي، ودكتور أحمد سرحان، وطاقم تمريض مكون من ٣ ممرضين.