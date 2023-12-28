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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: نطلق أنشطة علمية لبناء أجيال جديدة قادرة على الإبداع

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تعمل إدارة رعاية شباب جامعة حلوان، هذا العام بالتعاون مع اتحاد الطلاب والأسر الطلابية على عقد العديد من الانشطة العلمية التثقيفية والتوعوية المختلفة فى جميع المجالات بهدف تنمية مهارات الطلاب، وإعداد جيل واع قادر على قيادة البلاد نحو مستقبل مشرق.

وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بأن الأنشطة العلمية التي  تعزز  وتبرز مواهب الطلاب، وتخلق روح التعاون والقدرة على إثبات الذات والتغيير، واستثمار طاقات الشباب الإبداعية بشكل إيجابي، والمساهمة في خلق أجيال جديدة لديها الوعى الكافى والفهم الصحيح لمجريات الأمور.

 

ونوه بحرص واهتمام جامعة حلوان بعقد الندوات التى تساهم فى إعداد الشباب إعداداً سليماً، حيث تعمل هذه الانشطة على تعميق قدرات الشباب الذهنية والثقافية، حيث إن الأنشطة العلمية  تنمي روح المشاركة والإبداع لدى الطلاب بما يجعلهم أكثر تفاعلا في حياتهم، ويسهم فى تخريج جيل جامعي قادر على تحمل المسئولية. 

 

ونظم مكتب العلاقات الدولية في جامعة حلوان ندوة تعريفية بالتعاون مع هيئة IDP، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي، مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان، وذلك لشرح شروط التقديم لاختبارات اللغة الإنجليزية IELTS وكيفية الاستعداد لتلك الاختبارات.

هدفت الندوة إلى توفير المعلومات الضرورية حول شروط التسجيل وتحضير الطلاب في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا لاجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية المعتمدة.

وشهدت الندوة حضور دكتور تامر فيكتور مسئول امتحانات IELTS المعتمدة، ويوستينا نصري مسؤولة في IDP، ودكتورة هبة خالد مسئول قطاع الدراسة بالخارج، و بلال مسئول قسم التسويق.

Jobs Education إدارة رعاية شباب جامعة حلوان السيد قنديل رئيس جامعة حلوان تنمية مهارات الطلاب جامعة حلوان

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