يعدم الأمن العالمي.. وزير الخارجية البريطاني يحذر من تصعيد النزاع بـ غزة

وجه وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، تحذيرا شديد اللهجة من أي تصعيد في الصراع الدائر في غزة.

وشدد كاميرون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على العواقب العالمية المحتملة للتصعيد، خاصة إذا امتد إلى لبنان أو البحر الأحمر أو المنطقة الأوسع.

عبر منشور كاميرون على وسائل التواصل الاجتماعي عن قلقه، قائلاً: "إن أي تصعيد في الصراع في غزة إلى لبنان أو البحر الأحمر أو المنطقة الأوسع من شأنه أن يزيد من المستوى المرتفع للغاية للخطر وانعدام الأمن في العالم". واعترف بالطبيعة الحاسمة للمناقشات، وأعرب عن امتنانه لرئيس الوزراء ميقاتي لمشاركته في المحادثات، وأقر بجهود لبنان لمنع مثل هذا التصعيد.

يأتي تحذير وزير الخارجية البريطاني على خلفية الوضع المضطرب بالفعل في غزة، حيث يهدد الصراع بالامتداد إلى ما وراء حدود إسرائيل والأراضي الفلسطينية. في الوقت نفسه، تصاعدت التوترات على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مع اشتداد الاشتباكات بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية.