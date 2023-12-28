عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يعدم الأمن العالمي.. وزير الخارجية البريطاني يحذر من تصعيد النزاع بـ غزة

صدى البلد

وجه وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، تحذيرا شديد اللهجة من أي تصعيد في الصراع الدائر في غزة.

 وشدد كاميرون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على العواقب العالمية المحتملة للتصعيد، خاصة إذا امتد إلى لبنان أو البحر الأحمر أو المنطقة الأوسع.

 

عبر منشور كاميرون على وسائل التواصل الاجتماعي عن قلقه، قائلاً: "إن أي تصعيد في الصراع في غزة إلى لبنان أو البحر الأحمر أو المنطقة الأوسع من شأنه أن يزيد من المستوى المرتفع للغاية للخطر وانعدام الأمن في العالم". واعترف بالطبيعة الحاسمة للمناقشات، وأعرب عن امتنانه لرئيس الوزراء ميقاتي لمشاركته في المحادثات، وأقر بجهود لبنان لمنع مثل هذا التصعيد.

 

يأتي تحذير وزير الخارجية البريطاني على خلفية الوضع المضطرب بالفعل في غزة، حيث يهدد الصراع بالامتداد إلى ما وراء حدود إسرائيل والأراضي الفلسطينية. في الوقت نفسه، تصاعدت التوترات على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مع اشتداد الاشتباكات بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت| اعرف الطن بكام

بقضية رشوة.. أمن الدولة تحيل مدير جمرك العاشر و6 آخرين للجنايات

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

اليوم.. الإعلان عن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

رئيس أكاديمية الشرطة : قبول 2950 طالبا بالكلية

ترشيحاتنا

إجراء غير مسبوق من مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن غزة

أقوال العلماء في الاحتفال برأس السنة الميلادية.. هل اختلفت في حكمها؟

بالقوة الضاربة.. تشكيل الأهلي أمام فيوتشر في نهائي السوبر

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة الأهلي بنهائي كأس السوبر المصري

عودة الوباء.. قلق عالمي بسبب سلالة فيروس كورونا الجديدة

ضياء رشوان يكشف تفاصيل مقترح مصر لوقف العدوان على غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان تطلع مظبوطة.. اليك طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

لحظة بلحظة.. مباراة بيراميدز ضد سيراميكا في كأس السوبر المصري

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

نشرة المرأة والصحة| إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين.. برج الميزان| مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

فيديو

شرط وحيد للزواج وهدية غريبة.. سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان

احجز شقتك الآن.. شروط وتفاصيل سكن لكل المصريين |فيديو

انخفاض مفاجئ وغير متوقع في أسعار الذهب| ماذا يحدث ؟.. فيديو

هل تعطل الدراسة وتحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس ورفع حالة الطوارئ.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ