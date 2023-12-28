ماذا يحدث للجسم عند تناول السحلب في الشتاء

يعد السحلب من المشروبات الشتوية التي يعشقها الكثير ويفرط أحيانا بعض الأشخاص وبالرغم من فوائده العديدة إلا أن الإفراط منه يسبب أضرارا ومخاطر.

وأكد خبير التغذية حسام حسني أن السحلب يعالج العديد من الأمراض:

1:يعالج أمراض الكبد.

2:يوعد مادة مضادة للأكسدة.

3:يقلل من الانتفاخ وعسر الهضم.

4:يساعد على علاج الإسهال.

5:يقلل من نوبات السعال.

6:يقلل من مشاكل البشرة.

7:يقلل من التواتر.

أما أضراره :

علي صعيد آخر وبالرغم من فوائد الصحية الي أن يبقى لها بعض الأضرار مثل أن الكثرة منه تسبب (الإمساك).

او مشاكل آخره لدى مرضاه (السكري ).

لذا حاول عدم الكثرة منه وتناول كميات مناسبة.