نتيجة قصف حزب الله.. انقطاع الكهرباء عن مستوطنة "مرغيلوت"

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الكهرباء انقطعت عن مستوطنة "مرغيلوت" نتيجة قصف حزب الله ومن غير المعروف متى يمكن إعادتها.

واستهدفت عناصر المقاومة اللبنانية موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة

كما استهدفت أيضا ثكنة راميم بالأسلحة المناسبة وتحقق اصابات مباشرة وكذا مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة.‏

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أن ‌‌‏مجاهديها استهدفوا عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم الخميس 28-12-2023، ‏انتشاراً لجنود في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة.‏

كما قصف المقاومة الإسلامية في لبنان ‏آلية عسكرية إسرائيلية داخل ثكنة راموت نفتالي بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.‏