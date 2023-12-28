عالم أزهري: بعض الوعاظ يتسببون في معاصي الناس

قال الدكتور ماهر الفرماوي، مدرس بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، إن قول الله سبحانه وتعالى (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم)، يعتبر تحذير للناس من أمر الناس بالبر ولا يفعلونه، لافتا إلى أن المرء عليه أن يحسن إلى نفسه أولا وبعدها يصلح غيره.

وأضاف المدرس بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، اليوم الخميس: "من يعظ الناس ولا يعمل بالوعظ، صار هذا الوعظ سبب للناس بالمعصية، فهذا يفسد أكثر مما يصلح، لأن الناس شايفة من يتحدث عن الإصلاح فى الأساس فاسدا".

وأوضح: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو منهج حياة لنا وهو المثل الأعلى فى كل حياتنا، فلما تؤمر ابنك بالصلاة لازم تكون أنت نفسك بتصلى، وتصوم وتزكى وتحسن وترحم الناس".

وأشار إلى أن الإسلام دين لم ينتشر عن الوعاظ وإنما انتشر عن طريق التجار الصادقين، لافتا إلى أن معاملة الإنسان خير دليل على خلقه وليس ما يلوج به لسانه من وعظ.