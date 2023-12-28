عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عالم أزهري: بعض الوعاظ يتسببون في معاصي الناس

وعاظ
وعاظ

قال الدكتور ماهر الفرماوي، مدرس بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، إن قول الله سبحانه وتعالى (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم)، يعتبر تحذير للناس من أمر الناس بالبر ولا يفعلونه، لافتا إلى أن المرء عليه أن يحسن إلى نفسه أولا وبعدها يصلح غيره.

شيخ الأزهر يستقبل وزير التعليم العالي ويناقشان سبل تعزيز التعاون

استجابة لنداء شيخ الأزهر.. وفود 70 دولة تشارك بقوافل بيت الزكاة لإغاثة غزة

وأضاف المدرس بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، اليوم الخميس: "من يعظ الناس ولا يعمل بالوعظ، صار هذا الوعظ سبب للناس بالمعصية، فهذا يفسد أكثر مما يصلح، لأن الناس شايفة من يتحدث عن الإصلاح فى الأساس فاسدا".

وأوضح: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو منهج حياة لنا وهو المثل الأعلى فى كل حياتنا، فلما تؤمر ابنك بالصلاة لازم تكون أنت نفسك بتصلى، وتصوم وتزكى وتحسن وترحم الناس".

وأشار إلى أن الإسلام دين لم ينتشر عن الوعاظ وإنما انتشر عن طريق التجار الصادقين، لافتا إلى أن معاملة الإنسان خير دليل على خلقه وليس ما يلوج به لسانه من وعظ. 

جامعة الأزهر سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم الوعاظ التجار الصادقين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت| اعرف الطن بكام

شيء متوقع .. الأرصاد تعلن خبرا مهما للجميع

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

انخفاض كبير يضرب سعر الذهب اليوم في مصر

اليوم.. الإعلان عن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

تطور مفاجئ|مقابل 75 مليون جنيه.. مهاجم جديد على أبواب الأهلي في يناير

ترشيحاتنا

مصطفى بكري: على الشعب المصري التماسك والوقوف خلف قيادته السياسية

كيف تتقدم بشكوى لـ جهاز حماية المستهلك.. 7 طرق

مصطفى بكري: الرئيس السيسي لن يقبل استمرار معاناة المواطن

التضامن الاجتماعي تفتح باب التقدم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية

رئيس إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الجديد

طلب عاجل من حزب الله لمواطني لبنان على الحدود مع فلسطين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول السحلب في الشتاء

إزاي تخزن الكرفس لعام كامل.. طازج ومطبوخ

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي السوبر المصري

طريقة تجميد البطاطس طوال السنة

فيديو

شاهد.. أعضاء الأهلي بالجزيرة يحتفلون بثنائية كهربا والشحات

رفع حالة الاستعداد القصوى.. ماذا سيحدث بحالة الطقس الساعات القادمة؟

تشكيل ناري للنادي الأهلي والتغييرات بالجملة| كولر يفاجئ الجميع

عملت 60 علاقة وكنت بخدر السيدات.. اعترافات طبيب نساء روض الفرج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ