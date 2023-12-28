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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد الصاوي في كواليس "ليه تعيشها لوحدك": الجيتاريست الجامد بيدربني

صدى البلد

شارك النجم خالد الصاوي متابعيه فيديو كوميدي له خلال كواليس فيلمه الجديد "ليه تعيشها لوحدك" عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعلق خالد علي الفيديو قائلا "مع الجيتاريست الجامد "حفيد" هو بيدربني وانا بهيس، ليه تعيشها لوحدك ٣ يناير".

وفي السياق نفسه حددت الشركة المنتجة يوم 3 من شهر يناير المقبل في مصر ويوم 18 من الشهر نفسه في دول الخليج.

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وتدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي ابو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الاحداث في إطار تشويقي.


والفيلم كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي ابو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل، وإنتاج شركة "Iproductions" واشراف عام علي الانتاج بشري رزة، وبالتعاون مع روتانا ستوديوز.

 

أحداث الفيلم أمينة شلباية خالد الصاوي خالد عليش دول الخليج

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