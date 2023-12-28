سرقة بالجملة.. الجيش الإسرائيلي يستولي على البنوك ومراكز الصرافة بغزة

تستمر الحملات الأمنية الغاشمة من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية التي يصفها البعض بالعشوائية والتي وصلت إلى مرحلة الاستيلاء على المحلات ومصادرة الأموال من الصرافات بدعوى أنها تدعم حماس.

وانتشرت مقاطع الفيديو التي تظهر قوات الاحتلال وهي تستولي على مكاتب صرافة داخل القطاع منها المقدس والعجوالي وتصادر كميات كبيرة من الأموال التي اعتبرها الكثيرون سرقة جماعية وممنهجة بحجة دعم حماس.

وشن الاحتلال حملات اعتقال للمدنيين وصلت إلى أكثر من ٦٧٠٠ مواطن دون توجيه تهم واضحة لهم ووسط ظروف اعتقال غير آدمية.

ورد وزير الدفاع الإسرائيلي على تلك الهجمات قائلا إن هؤلاء الذين اعتقلوهم كانوا داعمين بالمال لقوات حماس.

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