عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سرقة بالجملة.. الجيش الإسرائيلي يستولي على البنوك ومراكز الصرافة بغزة

الاحتلال يستولي على
الاحتلال يستولي على الاموال

تستمر الحملات الأمنية الغاشمة من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية التي يصفها البعض بالعشوائية والتي وصلت إلى مرحلة الاستيلاء على المحلات ومصادرة الأموال من الصرافات بدعوى أنها تدعم حماس.

وانتشرت مقاطع الفيديو التي تظهر قوات الاحتلال وهي تستولي على مكاتب صرافة داخل القطاع منها المقدس والعجوالي وتصادر كميات كبيرة من الأموال التي اعتبرها الكثيرون سرقة جماعية وممنهجة بحجة دعم حماس.

 

وشن الاحتلال حملات اعتقال للمدنيين وصلت إلى أكثر من ٦٧٠٠ مواطن دون توجيه تهم واضحة لهم ووسط ظروف اعتقال غير آدمية.

 

ورد وزير الدفاع الإسرائيلي على تلك الهجمات قائلا إن هؤلاء الذين اعتقلوهم كانوا داعمين بالمال لقوات حماس.

https://vm.tiktok.com/ZM6DcTU2o/

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت| اعرف الطن بكام

شيء متوقع .. الأرصاد تعلن خبرا مهما للجميع

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

انخفاض كبير يضرب سعر الذهب اليوم في مصر

اليوم.. الإعلان عن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

تطور مفاجئ|مقابل 75 مليون جنيه.. مهاجم جديد على أبواب الأهلي في يناير

موضوعات متعلقة

أخوها أطلق عليها النار.. فتاة أمريكية تفارق الحياة بسبب هدايا عيد الميلاد

روبوت يهاجم مهندس في مصنع تسلا.. ماذا حدث؟

البلوجر عصام فنتا يروي تفاصيل شهرته على تيك توك |خاص

مركبة فضائية يابانية تدخل مدار القمر.. ما القصة؟

القاهرة في قائمة أعلى مدن ذكية في الشرق الأوسط..وهذا هو الترتيب

آرسنال جاهز للانتقالات الشتوية.. وارتيتا يفجّر مفاجأة

شاب إسرائيلي يرفض التجنيد في جيش الاحتلال بسبب مأساة غزة .. فيديو

جريزمان يفجر مفاجأة بشأن أتليتكو مدريد.. ويؤكد: أتطلع للعب في هذا الدوري

ترشيحاتنا

مصطفى بكري: على الشعب المصري التماسك والوقوف خلف قيادته السياسية

كيف تتقدم بشكوى لـ جهاز حماية المستهلك.. 7 طرق

مصطفى بكري: الرئيس السيسي لن يقبل استمرار معاناة المواطن

التضامن الاجتماعي تفتح باب التقدم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية

رئيس إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الجديد

طلب عاجل من حزب الله لمواطني لبنان على الحدود مع فلسطين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول السحلب في الشتاء

إزاي تخزن الكرفس لعام كامل.. طازج ومطبوخ

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي السوبر المصري

طريقة تجميد البطاطس طوال السنة

فيديو

شاهد.. أعضاء الأهلي بالجزيرة يحتفلون بثنائية كهربا والشحات

رفع حالة الاستعداد القصوى.. ماذا سيحدث بحالة الطقس الساعات القادمة؟

تشكيل ناري للنادي الأهلي والتغييرات بالجملة| كولر يفاجئ الجميع

عملت 60 علاقة وكنت بخدر السيدات.. اعترافات طبيب نساء روض الفرج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ