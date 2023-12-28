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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد الحريق.. متضررو معرض كفر الشيخ يطالبون بتعويضات مالية وإقامته مرة أخرى

حريق معرض كفر الشيخ
حريق معرض كفر الشيخ

ناشد متضررو حريق معرض كفر الشيخ، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بصرف تعويضات مالية وإعادة إقامة المعرض على نفقة الحكومة نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم إثر نشوب هذا الحريق.

وقال العارضون المتضررون من الحريق لـ «صدى البلد»، إن هذا الحريق تضرر منه 70 عارضاً يعمل معهم نحو 150 عاملاً، ونطالب جميع المسئولين الوقوف بجانبنا لأننا خسرنا كل شيء في هذا المعرض ونعاني أشد المعاناة منذ حريق المعرض حتى الآن.


وطالب رياض البنا، ومحمد أشرف، عفاف الحجري، وشرين موسى، من العارضين المتضررين، جميع المسئولين بسرعة حل مشكلتهم وصرف تعويضات عادلة عاجلة وإعادة إقامة المعرض مرة أخرى حتى يعود العمل من جديد.

وكان حريق هائل شب في معرض الملابس الجاهزة بمدينة كفر الشيخ، المقابل لمديرية التربية والتعليم والمجاور للمركز الثقافي الجديد والتهم الحريق محتويات المعرض بالكامل، مما تسبب في أضرار مادية ومالية فادحة للعارضين في هذا المعرض.

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