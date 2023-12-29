البورصة تقرر إعادة التعامل على أسهم موبكو للأسمدة الأحد المقبل

قررت إدارة البورصة المصرية الخميس إعادة التعامل على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة تداول يوم الأحد الموافق 31/12/2023 ، على أن يكون سعر الفتح (السعر المرجعى) هو السعر النظري البالغ 60.28 جنيه للسهم وعلى أن يكون التداول على أسهم الشركة طبقاً للآليات المعمول بها في السوق المدرجة بها.

كانت إدارة البورصة المصرية، قررت إيقاف التعامل على الورقة المالية مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وإلغاء العروض والطلبات وإلغاء كافة العمليات المنفذة على الورقة المالية بجلسة اليوم الخميس وإلغاء الآثار المترتبة عليها.

وبررت البورصة، القرار بأنه جاء في ضوء تحركات سعرية غير مبررة على الورقة المالية مصر لإنتاج الأسمدة موبكو مما دفع البورصة لإلغاء بعض العمليات مع بداية الجلسة، وفي ضوء استمرار تحركات سعرية كبيرة وغير مبررة على الورقة المالية وتذبذبات سعرية حادة تم إلغاء العمليات حرصًا على مصلحة المتعاملين.