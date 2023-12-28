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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متتالية.. انفجارات قوية في العاصمة السورية دمشق

ارشيفي
ارشيفي

أفادت صحيفة الوطن السورية بأنه سمع دوي انفجارات في العاصمة السورية  دمشق.

 

وذكرت مصادر سورية أنه سمع  دوي انفجارات متتالية في محيط العاصمة، حيث تشير المعلومات الأولية لتصدي الدفاعات الجوية لأهداف معادية في سماء المدينة.

 

وذكرت وسائل إعلام سورية بأنه تم رصد طائرة استطلاع مسيّرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي لمدة تقارب 8 ساعات ‏ منذ الساعة 15:00 وحتى 22:45 مساء اليوم بالتحليق قبالة سواحل سوريا ولبنان على ارتفاع يزيد عن 16km باستطلاع مكثف للعمق السوري من جنوب الساحل السوري حتى حمص ومحيطها حتى جنوب العاصمة دمشق مع استطلاع للبنان.

 

وكانت قاعــدة الإحــتلال الأمريكـي في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي الشرقي قد استهدفت بـضربات ، أوقـعت إصــابات مباشرة فيها ، وهذا الاستـهداف الثاني لهذا اليوم.

 

كما شوهد هبوط طـائرة عـسكرية للقـوات الجـوية التابعة للإحتـلال الأمريكـي بمهـبط قاعـدة مسـاكن الجبسة الغيـر شرعيـة بمدينة الشدادي جنوب الحسكة ، على متنـ.ـها 120 عنـصر من قـوات " غريـن باريتــس " الأمريكــية والتي تعد من قــوات النــخبة .
 

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