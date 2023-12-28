حماس ترد على تصريحات وزير خارجية روسيا بشأن الفلسطينيين

أشادت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الخميس، بموقف وزير الخارجية الروسي، الذي أكد في وقت سابق ضرورة رفع الظلم الذي يعاني منه الفلسطينيون.

قال القيادي “في حماس”، أسامة حمدان: “نحن نقدر تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، التي شدد فيها على أهمية معالجة الظلم الذي يعاني منه الفلسطينيون وتحقيق الاستقرار في المنطقة”.

في وقت سابق ، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف إن الغرب ليس مستعدا لمحاولة إنشاء دولة فلسطينية كاملة، حيث تواصل الولايات المتحدة محاولة إغراق هذا الموضوع.

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن موقف روسيا هو أن قرارات الأمم المتحدة بشأن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية يجب أن تنفذ.