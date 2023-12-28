17 شابا وفتاة يتنافسون في مسابقة الطالب المثالي بجامعة طيبة التكنولوجية

نظمت إدارة رعاية الطلاب بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، بهدف مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية، للعام الدراسي 2023 / 2024، تحت إشراف الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإيمان دردير، أخصائي رعاية الطلاب، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

واستعرض الطلاب خبراتهم ومهاراتهم، أمام لجنة التحكيم، إذ تعتمد شروط المسابقة على أن يكون الطالب من الذين يشاركون في مجالات النشاط الطلابي و العمل التطوعي وخدمة المجتمع وأن يكون ممن يمتلكون الثقافة العامة والرؤية الشخصية المتميزة والمهارات اللغوية، وجرت المسابقة بين 17 طالب وطالبة على مستوى الجامعة.



وأوضح الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن المسابقة تأتى فى إطار اهتمام الجامعة بتنفيذ الأنشطة الطلابية المتنوعة لدعم ورعاية الطلاب المتميزين وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد في الدراسة والتنمية البشرية لذاتهم، كما تسهم في حث باقي الطلاب على التفوق والتميز واكتشاف أصحاب المواهب العلمية والثقافية الذين يمثلون نموذجاً مثالياً للطالب الجامعي، فضلًا عن تنمية الوعي الثقافي لدى طلاب الجامعة.

تكونت لجنة التحكيم من: د. ماجد جبر، ود. عمر السنوسي، ود. محمد فؤاد، ود مصطفى محمود.

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