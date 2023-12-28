السوبر المصري| تاو: الأهلي استحق التتويج باللقب

قال بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأهلي توج بلقب السوبر المصري عن جدارة بعد الفوز على مودرن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد بالإمارات في نهائي البطولة.
وأضاف تاو: تقدمنا على مودرن فيوتشر في الشوط الأول بهدفين، وكانت الأمور تسير في اتجاه حسم المباراة، ورغم تعادل مودرن فيوتشر في الشوط الثاني إلا أن الفريق نجح في حسم المباراة خلال الشوطين الإضافيين.
وأكد لاعب الأهلي أن الفريق عاد إلى طريق الانتصارات والفوز بالبطولات من جديد هذا الموسم بعد التتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم بالأندية الذي أقيم بالإمارات، رغم طموحات الأهلي الكبيرة في تلك البطولة التي كانت تتجاوز البرونزية، ثم الفوز بلقب السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات.
وأهدى تاو لقب السوبر إلى جماهير الأهلي التي دعمت الفريق سواء من خلال حضورهم في مدرجات استاد محمد بن زايد بالإمارات أو كل الجماهير التي دائمًا تساند الأهلي في كل البطولات.