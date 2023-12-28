السوبر المصري| تاو: الأهلي استحق التتويج باللقب

قال بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأهلي توج بلقب السوبر المصري ‏عن جدارة بعد الفوز على مودرن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت ‏على استاد محمد بن زايد بالإمارات في نهائي البطولة.‏

وأضاف تاو: تقدمنا على مودرن فيوتشر في الشوط الأول بهدفين، وكانت الأمور ‏تسير في اتجاه حسم المباراة، ورغم تعادل مودرن فيوتشر في الشوط الثاني إلا أن الفريق ‏نجح في حسم المباراة خلال الشوطين الإضافيين.‏

وأكد لاعب الأهلي أن الفريق عاد إلى طريق الانتصارات والفوز بالبطولات من جديد هذا ‏الموسم بعد التتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم بالأندية الذي أقيم بالإمارات، رغم ‏طموحات الأهلي الكبيرة في تلك البطولة التي كانت تتجاوز البرونزية، ثم الفوز بلقب السوبر ‏المصري الذي أقيم بالإمارات.

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وأهدى تاو لقب السوبر إلى جماهير الأهلي التي دعمت الفريق سواء من خلال ‏حضورهم في مدرجات استاد محمد بن زايد بالإمارات أو كل الجماهير التي دائمًا تساند الأهلي ‏في كل البطولات.‏