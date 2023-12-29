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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بطاقة 1000 رأس ماشية..تعرف على تفاصيل بروتوكول مع وزارة الزراعة لإنتاج الألبان

المهندس محمد مصطفى
المهندس محمد مصطفى لطفي

أكد المهندس محمد مصطفى لطفي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “هيلثي ميلك”، أنه طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إعلانه عن مبادرة "تغيير سلالة إنتاجية الأبقار"، من السلالات قليلة الإنتاجية، إلى الأبقار ذات الإنتاجية العالية.

وقال محمد مصطفى لطفي، خلال تصريحات له على هامش تقرير، لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، انه وقعنا بروتوكول مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي، وعملنا على إنشاء مركز بطاقة 1000 رأس ماشية.

وتابع  رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات هيلثي ميلك، أن رؤوس الماشية جاهزين للتويزع، مؤكدا أنه سنعمل على تسليم الفلاح الأبقار، ومباشرة الأبقار بالرعاية الصحية والتحصينات، من أجل يكون هناك طاقة كبيرة لإنتاجية الألبان.

 

الألبان التي تأتي من الفلاحين

وأشار محمد مصطفى لطفي إلى أن هناك مركز لتجميع الألبان بطاقة إنتيجية 100 طن يومي، من خلال الألبان التي تأتي من الفلاحين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي هيلثى ميلك الابقار البنك الزراعي الفلاح

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