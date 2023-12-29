شمس الكويتية تتغزل فى الشعب المصري: الغريب يعامل بتقدير عال

تغزلت الفنانة شمس الكويتية فى الشعب المصرى وطيبته وتقديره لغيره، مؤكدة:" مش المبانى والأماكن مصر ھى المواطن نفسھ".

وأضافت خلال حوارھا مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون"،: "مصر الهوية الطيبة والناس.. الأشخاص وناس البلد هم العامل الأساسي في حب البلد، والإنسان الغريب عن مصر يعامل بتقدير عال وهذا غير موجود سوى في مصر".

شمس ووالدتھا

ووصفت شمس الكويتية شخصيتھا فى المراھقة قائلة"كنت شخصية حقيرة في المراهقة، وقرأت منذ الصغر، وعنيدة ولهذه الأسباب لم أكن صديقة لوالدتي، وهي لم تتدخل في حياتي وقراراتي، ودرست المزيكا نظرا لهوايتي رغم رغبة أهلي في دراسة الطب نظرا لذكائي العالي".

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