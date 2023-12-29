حبيبب جمهور الأهلي مفيش زيه .. شوبير يشيد بـ موديست

علق الإعلامي أحمد شوبير على فوز النادي الأهلي بالسوبر المصري أمام فيوتشر .

وكتب شوبيرعبر حسابه بموقع فيسبوك :شيكايو يا شيكايو ده موديست مفيش زيه ... حبيبب جمهور الأهلي يتألق في ليلة السوبر.

وانتهت أحداث مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بفوز الأهلي بنتيجة ٤-٢ .

وبهذه النتيجة يحصد الأهلي لقب السوبر للمرة ١٤ في تاريخه.

وانتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة النادي الأهلي ونادي مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بالتعادل ٢-٢.