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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موكب جنائزي رمزي في نيويورك تضامنًا مع غزة | شاهد

صدى البلد

شارك مئات المتظاهرين، متوشحين بالسواد وحاملين دمى تمثل أطفالا قتلى، في موكب جنائزي رمزي في مدينة نيويورك الأمريكية للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وسار موكب المتظاهرين بصمت، على صوت قرع الطبول، خلف لافتة كتب عليها "وقف إطلاق النار الآن" وصولا إلى ساحة تايمز سكوير في مانهاتن، يوم الخميس.

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كما حمل المتظاهرون صورا للأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في غزة.

ومنذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر، تعيش نيويورك على إيقاع التحركات الداعمة للفلسطينيين ولإسرائيل.

 

 

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