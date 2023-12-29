زعيم الحزب الديمقراطي الكندي يستبعد إقامة ائتلاف مستقبلي مع ترودو

استبعد زعيم حزب الديمقراطيين الجدد الكندي جاجميت سينج احتمالية تشكيل ائتلاف حاكم مع الحزب الليبرالي بزعامة جستن ترودو بعد الانتخابات المقبلة، لكنه يبدو سعيدًا بالبقاء في الائتلاف الحالي.

وقال زعيم الحزب الوطني الديمقراطي، والشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم في كندا، في تصريحات صحفية بمناسبة نهاية العام، عن احتمالية إقامة شراكة جديدة مع ترودو بعد الانتخابات القادمة: "هذا ليس شيئًا نركز عليه... نحن نركز على إنجاز ما يكفي في البرلمان، ومن ثم الترشح للفوز".

وسيكون الترشح للفوز صعبًا على سينج ما لم يتغير شيء ما في استطلاعات الرأي قريبًا.

ففي انتخابات أكتوبر 2021، حصل سينج والحزب الديمقراطي الجديد على ما يقارب 18% من الأصوات الشعبية على المستوى الوطني.

وعلى الرغم من إمكانية الإشارة إلى خطة رعاية الأسنان التي يتم طرحها والوعد بصرف الأدوية مجانًا في العام الجديد، فإن الحزب الديمقراطي الجديد لا يزال يحظى بدعم الناخبين بنسبة تتراوح بين 17% و20% اعتمادًا على الاستطلاع.

ومع وصول الدعم الليبرالي إلى أدنى مستوياته، يميل الناخبون حاليًا إلى حزب المحافظين اليميني وزعيمه بيير بوليفير بدلاً من الديمقراطيين الجدد بقيادة سينج.