نشرة المرأة والصحة.. فستان فيفي عبده يثير ضجة وخبيرة أبراج تكشف مفاجآت في توقعات 2024

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

حرصت الفنانة فيفي عبده على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، في تصريح لـ “صدى البلد”، عن توقعات 2024 لمواليد برج القوس الذي يبدأ من 23 نوفمبر إلى21 ديسمبر.



نصائح للحفاظ على صحة البشرة في فصل الشتاء

مع دخول فصل الشتاء، تتغير ظروف الطقس، وتصبح البشرة أكثر عرضة للإصابة بالجفاف والتهيج. لذلك، من المهم اتباع بعض النصائح للحفاظ على صحة البشرة في هذا الفصل.

وفقا لموقع “برايد سايت” نعرض عدة نصائح للحفاظ على صحة البشرة في فصل الشتاء.

حرصت جنا عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بفيديو جديد من أحدث ظهور لها.