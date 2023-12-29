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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روجينا تهنئ أشرف زكي بعيد ميلاده

أشرف زكي مع زوجته
أشرف زكي مع زوجته وبناته

حرصت الفنانة روجينا على تهنئة زوجها الفنان أشرف زكي بعيد ميلاده وذلك من خلال مجموعة من الصور التى تجمعه بباقى أفرد الأسرة عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

ونشرت روجينا الصور وعلقت عليها قائلة: كل سنة وانت احلى وأجمل واطيب قلب فى حياتنا ربنا يحفظك لنا ويسعد قلبك كل سنة وانت بخير وصحة وسلامة وعافية وسعادة يا حبيب عمري يا أبو البنات.

 

أشرف زكي يحذر من استخدام أسمه على السوشيال ميديا

حذر الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بعض منشئي الصفحات الوهمية؛ والتي تحمل اسمه علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مؤكداً أنه سيتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد من ينتحل صفته واسمه واي كيان وهمي يحمل اسم نقابة المهن التمثيلية.

وأكد أشرف زكي في بيان له اليوم الأربعاء؛ أنه لا توجد لديه اي صفحات علي مواقع التواصل المختلفة؛ وخاصة فيسبوك؛ مشيراً إلي أنه لا يملك إلي صفحة واحدة عبر موقع الصور الشهير انستجرام؛ ومؤكداً أنه سوف يتوجه إلي مباحث الانترنت لتقديم بلاغ ضد تلك الصفحات الوهمية؛ ومشيرا إلي أنه لا توجد إلا صفحة واحدة تحمل اسم نقابة المهن التمثيلية فقط علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

أشرف زكي ضيف عمرو الليثي 

ويحل الفنان أشرف زكي ضيفا على الاعلامي عمرو الليثي فى حلقة ليلة رأس السنة، حيث تشهد هذه الحلقة مجموعة كبيرة من الفنانين وعلى رأسهم أشرف زكي ومي كساب وسوسن بدر وسمية درويش وأسامة منير.

اشرف زكي روجينا الفنانة روجينا عيد ميلاد اشرف زكي

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