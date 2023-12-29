حسن الظن بالله.. عبدالغني هندي: رسول الله كان إمام الأمل والتفاؤل

قال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن رسول الله كان إمام الأمل والتفاؤل، متابعا: رسالة رسول الله أحيت الدنيا.

وأضاف عبدالغني هندي، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية هند النعساني، نتمنى من الله أن يكون العام القادمة هو نهاية الاحتلال الغاشم في غزة، متابعا: الاحتلال لم يستمع إلى أي أصوات.



واسترسل: القضية الفلسطينية ليس لها حل إلا بإقامة العدل، وحل الدولتين، متابعا: الأمة الإسلامية والعربية جسد واحد يتأثر بكل ما يحدث في البلاد.



ولفت إلى أن الإسلام راعى الحالة النفسية للإنسان ومحاسبته لنفسه، ورسول الله خير دليل على ذلك.