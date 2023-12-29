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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد

الفريق أول محمد
الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة

بعث الفريق أول محمد زكي القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي ، ببرقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول العام الميلادي الجديد 2024.

وجاء نصها : الرئيس عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة يطيب لي أن أبعث لسيادتكم بأصدق آيات التهانى بحلول العام الميلادى الجديد داعياً الله أن يجعله عام خير ونماء لمصر وأهلها وأن يعيده عليكم بموفور الصحة والعطاء وتحقيق ما تصبون إليه من الآمال والغايات لرفعة وطننا العزيز وشعبه العظيم .

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة يؤكدون وفائهم لمسئولياتهم ومهامهم المقدسة التي يحملون أمانتها للحفاظ على أمن وسلامة الدولة المصرية وحماية منجزاتها ومقدراتها ومصالحها القومية العليا تحت قيادتكم الصادقة الحكيمة .

حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم على طريق التقدم والإزهار لما فيه خير مصر وشعبها وكل عام وسيادتكم بخير .

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة .

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