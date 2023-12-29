عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

خلال 2023.. فعاليات متنوعة لصندوق التنمية الثقافية لصون التراث ومكافحة الإرهاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، خلال العام بمركز الإبداع التابعة له، 345 ندوة وصالونًا ثقافيًا، ناقشوا العديد من القضايا التي تسهم في تعزيز القيم الإيجابية والمحافظ على الهوية المصرية ومكافحة التطرف الفكري، كما تم تقديم 483 عرضًا مسرحيًا وفنيًا، وتنوعت العروض ما بين الحفلات الفنية للفرق الموسيقية والعروض المسرحية للكبار والصغار إلى جانب العروض السينمائية، فيما قدم مركزا الحرية للإبداع وجمال عبد الناصر بالإسكندرية عددًا من الأنشطة الثقافية المتنوعة على مدار العام وبلغ عددها 478 فعالية.

كما عمل الصندوق على اكتشاف ودعم الموهوبين من الشباب ممن خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية، والتى بلغ عددها 470 دورة في مجالات "الفن التشكيلي، الغناء العربي والموسيقى، العزف على العود، تصنيع العرائس، فنون المسرح والتمثيل، الإنشاد الديني، كتابة القصة، موزاييك فسيفساء"، إضافة إلى تنظيم العديد من المسابقات الأدبية والفنية منها "مسابقة المكعبات الذهبية، المواهب الذهبية، الصوت الذهبي"، وفي إطار برامج دمج ذوي القدرات الخاصة نظم القطاع 52 نشاطًا تنوع بين الورش والعروض الفنية والموسيقى وندوات ثقافية والورش التدريبية.

وقدم القطاع دعمًا لعدد كبير من المكتبات العامة ومكتبات الجامعات وقصور الثقافة، ومكتبات مراكز الشباب، ومكتبات مدارس عدد من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في المحافظات، بأجمالي عدد كتب 19246 كتاب، وشارك القطاع في 12 معرضًا داخليًا للكتاب بالقاهرة، الجيزة، الدقهلية، الإسكندرية، جنوب سيناء.

كما نظم قطاع الصندوق عددًا من المهرجانات والملتقيات الدُولية، تحقيقا للريادة الثقافة المصرية، منها "الدورة 27 لسمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، الدورة الثامنة من ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي، الدورة 14 من ملتقى القاهرة الدُولي للرسوم المتحركة".
وفي مجال حفظ وصون الفنون التراثية، نظم القطاع 133 حفلًا فنيًا لفرق الفنون الشعبية والتراثية، إلى جانب إقامة ورش عمل أسبوعية لتدريب الأطفال وذوى القدرات على فنون الأراجوز ببيت السحيمي، وشارك مركز الحرف بالفسطاط في العديد من المعارض المتخصصة الداخلية والخارجية.
 

صندوق التنمية الثقافية الدكتور وليد قانوش وصالون ا ثقافي ا تعزيز القيم الهوية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه.. تراجع أسعار الذهب بعد الارتفاعات المتتالية.. اعرف وصل كام

2000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قفزة غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

2000 جنيه مرة واحدة.. شعبة الذهب توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

خطوبة ابنة مدرب الأهلي إليسيا يانكون إلى رائد أعمال مصري.. من هو؟

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 29-12-2023

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق

هام لأصحاب المعاشات.. حقيقة الزيادة الجديدة في يناير

خالد الغندور ينتقد لاعبي الأهلي: سبحان الله نفس اللعبة

ترشيحاتنا

اليوم.. أول انتخابات إلكترونية لنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الرياضي

خبر سار بشأن رسوم السحب النقدي بـ إنستا باي.. وهذا موعد التنفيذ

بث مباشر .. شعائر صلاة الجمعة الأخيرة في 2023 من مسجد الإمام الحسين

زيلينسكي: الجيش الروسي أطلق ما يقارب 110 صواريخ على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية

النيابة الإدارية تهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

بعد ظهوره رسميا.. إجراءات الحكومة للتعامل مع متحور كورونا الجديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج القوس.. خبيرة أبراج تكشف مفاجآت وصدمات في توقعات 2024

فستان فيفي عبده في أحدث جلسة تصوير يثير ضجة| سعره خرافي

طريقة عمل الشكشوكة.. بمذاق لا يقاوم

غادة عبد الرازق تثير الجدل بإطلالتها في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

مش هشتغل معاه| رباب ممتاز تعلق على أزمتها مع محمد السبكي .. خاص

عمرو دياب يشعل حفله الغنائي بأغنية قمرين فى السعودية |فيديو

الجمهور بيحب المشاهد الساخنة|تصريح مثير لـ إيناس الدغيدي حول شهرة الفنانين..فيديو

بعد ظهوره لأول مرة..أحمد رزق: ابني ليس لديه ميول فنية حتى الآن|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ