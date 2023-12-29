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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"حماة الوطن" في مطروح يعلن بداية صيد الأسماك بمسابقة للهواة بـ78 لاعبا

انطلاق مسابقة صيد
انطلاق مسابقة صيد الاسماك

أعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بداية عملية الصيد في مسابقة صيد الأسماك للهواة المقامة اليوم الجمعة علي شواطئ مدينة مرسي مطروح بمشاركة 13 فريقا بينهم 4 فرق للسيدات لأول مرة بإجمالي 78 لاعبا ولاعبة.

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وأكد النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، بأن لجنة الحكام واللجنة المنظومة قامت بتفتيش المراكب قبل إبحار المراكب، للتأكد من عدم جود أسماك في الايس بوكس بكل مركب قبل انطلاق مسابقة صيد الأسماك للهواة بالتعاون مع جمعية التعاونية لصيد الأسماك بمطروح، برئاسة نصر الله تماري.
وأوضح النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح بأن مسابقة صيد الأسماك للهواة أنطقت في تمام الساعة ال 7 صباحا، بنظام نوعين من الصيد "الجر- التقسيط " بمشاركة 13 فريقا بينهم 4 فرق للسيدات بإجمالي 78 لاعبا ولاعبة، من الميناء القديمة بالمدينة، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.
وتابعت اللجنة المنظمة انطلاق مسابقة صيد الأسماك للهواة برئاسة مصطفى العتريس، ومراقب عام لجنة المسابقة لعامر كريم محمد، ولجنة الحكام من صافي بو مريزيق ، وهيبة بو مريزيق ، وأحمد مبروك، ومحسن ربيع، وسيتم تقييم المسابقة بنظام اختيار أكبر حجما للأسماك، وكمية السمك لكل فريق، في نهاية اليوم عقب خروج المراكب.
وأكد النائب عيسى أبو تمر، أمين حزب حماة الوطن بمطروح بأن الهدف من إقامة المسابقة هو عودة مسابقات صيد الأسماك، لتنشيط السياحة والرياضية الترفيهية بالمحافظة، من خلال الهواية التي يعشقها الكثير بمطروح لتعظيم مثل هذه المسابقات لخلق روح المنافسة لتعود تنظيم مسابقات صيد الأسماك مرة أخرى، كما كانت تنظم خلال فترات وأعوام سابقة، لتكون بداية لتقام تحت رعاية الاتحاد المصري لصيد الأسماك.

انطلاق مسابقة صيد الاسماك
انطلاق مسابقة صيد الاسماك
انطلاق مسابقة صيد الاسماك
انطلاق مسابقة صيد الاسماك
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