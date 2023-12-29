حصول دكتورة بتربية عين شمس على جائزة أحسن بحث منفرد في الفيزياء

حصلت الدكتورة إيمان فتحي مرسي أستاذ علوم المواد بكلية التربية جامعة عين شمس على جائزة الدكتورة لطيفة الحوطي في مجال الفيزياء وذلك للعام 2022.

جدير بالذكر أن جائزة الدكتورة لطيفة الحوطي تم اعتماد إنشائها بقرار مجلس جامعة عين شمس في 26 فبراير 1995، وتمنح لأحسن بحث منفرد في مجال الفيزياء التجريبية يتقدم بها أستاذ مساعد بأحد أقسام الفيزياء بكليات الجامعة.

يذكر أن الدكتورة إيمان فتحي، حصلت على دكتوراة الفلسفة لاعداد المعلم في العلوم (تخصص فيزياء الجوامد) في كليه التربيه بالجامعة عام 2011 ولها العديد من النشر العلمي الدولي لأكثر من 55 بحثاً في مجلات علمية دوليه متخصصة ذات معامل تاثير متنوع وشاركت بالحضور في العديد من المؤتمرات الدولية المتخصصة وورش العمل والدورات التدريبية في مجال التخصص ولها العديد من المشاركات والأنشطة الجامعية المتميزة.

وتنتمي الدكتورة إيمان إلى مجموعة عمل الأغشية الرقيقة والخلايا الشسمية بقسم الفيزياء بكلية التربية وهي المجموعة التي أسسها الرائد د. عبد الفتاح أحمد الشاذلي، والمجموعة بها العديد من الأساتذة الرواد وتضم ثلاثة من العلماء المصنفين ضمن 2% من أفضل علماء العام بتصنيف ستانفورد .

ويركز قسم الفيزياء بتربية عين شمس الذي تنتمي إليه الدكتورة إيمان على تفعيل المجموعات البحثية المتنوعة بالقسم ومتابعة إنجازاتها شهريا وعرضها على مجلس القسم برئاسة أ.د. هبه الغريب لضمان استمرارية التميز في البحث العلمي.

ويتقدم مكتب الجوائز بالتهنئة للدكتورة إيمان والشكر والتقدير لإدارة الجامعة وللجهود التي تبذلها الإدارة العامة للبحوث العلمية ومكتب أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا والبحوث في جميع إجراءات الجائزة.

جدير بالذكر أن جامعة عين شمس تُولي اهتمامًا كبيرًا لدعم وتشجيع البحث العلمي والتميز، حيث تعتبر الجامعة البحث العلمي محورًا أساسيًا لتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التنمية المستدامة. وملتزمة بتوفير الدعم الكامل لعلماء الجامعة وباحثيها، وتوفير البيئة الملائمة لابتكار وتطبيق البحوث والابتكارات التي تسهم في بناء مستقبل مستدام ، سعيا إلى أن تكون جامعة عين شمس الرائدة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال البحث العلمي وتطبيقاته.