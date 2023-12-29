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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد رياضي: الأهلي واجهة مشرفة ومصدر فخر لمصر

النادي الأهلي
النادي الأهلي

قال محمد عصام، الناقد الرياضي، تعليقا على فوز النادي الأهلي بكأس السوبر للمرة الـ 14، إن الأهلي واجهة مشرفة ومصدر فخر للدولة المصرية في البطولات الدولية.

 

وأضاف محمد عصام، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن النادي الأهلي مؤسسة مكتملة والكل يعلم قوته، مشيرا إلى أن فريق فيوتشر قدم مباراة قوية أمام النادي الأهلي.

 

واسترسل: فريق فيوتشر قدم مباراة ممتازة وكان خصم عنيد للنادي الأهلي في نهائي السوبر، بالإضافة إلى فريقي بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، حيث كانوا واجهة مشرفة للكرة المصرية وبداية لإصلاح كروي في مصر يفيد المنتخب.

 

ولفت إلى أن النادي الأهلي حقق 5 بطولات العام الجاري، حيث قدم مباريات ممتازة في وقت كانت الجماهير تشكك في قدرات الفريق.
 

النادي الأهلي كأس السوبر البطولات الدولية فريق فيوتشر بيراميدز سيراميكا كليوباترا

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