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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة في البرازيل.. أنشيلوتي يجدد عقده مع ريال مدريد

أنشيلوتي
أنشيلوتي

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الجمعة، تجديد التعاقد مع مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأشار الميرنجي في بيان عبر موقعه الرسمي "اتفقنا على تمديد عقد مدربنا كارلو أنشيلوتي حتى 30 يونيو 2026".

ونوه البيان بأن أنشيلوتي حصد 10 ألقاب مع الملكي بواقع لقبين لدوري الأبطال، ومثلهما لمونديال الأندية والسوبر الأوروبي وكأس ملك إسبانيا، ولقب في الليجا ومثله في السوبر الإسباني.


ويعد كارلو أنشيلوتي، المدرب الوحيد الذي فاز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات، بجانب تحقيق أكبر عدد من الانتصارات في تاريخ المسابقة 118.

واستعرض البيان المدريدي، أن أنشيلوتي هو أول مدرب يفوز بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في إيطاليا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا.

وبهذه الخطوة، ينتهي الجدل المثار حول أنشيلوتي الذي كان مرشحا لقيادة منتخب البرازيل في كوبا أمريكا 2024.

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