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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدة الدراسة سنة واحدة .. برامج الدبلومات المهنية بالتعليم المدمج جامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج عن فتح باب القبول للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية للحصول على البكالوريوس والليسانس بنظام التعليم المدمج لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا للفصل الدراسي مارس 2024، وذلك من أجل استكمال تعليمهم بصورة طبيعية دون النظر إلى أعمارهم.

وقال الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج، إنه تقرر فتح باب القبول للالتحاق بالدبلومات المهنية التي يقدمها المركز بدون شرط التقدير وبنظام تعليمي مرن دون التقيد بنسبة الحضور.

شروط الالتحاق لـ التعليم المدمج بجامعة القاهرة

1- يشترط للقبول بالدبلومات أن يكون الطالب حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به..

2- مدة الدراسة سنة واحدة مقسمة إلى فصلين دراسيين.

المصروفات الدراسية لبرامج مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج

وتأتي المصروفات الدراسية لمركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج كالتالي:

1- تكلفة رسوم التسجيل أول مره مقابلة 300 + فتح حساب 400 جنيه

واشار مدير مركز التعليم المدمج، أن الدبلومات التي يتحها المركز الالتحاق هي كالتالي:

الدبلوم المهني للمحاسبة  (مالية - مراجعة - تكاليف إدارية)

دبلوم التربية الخاصة في مرحلة ما قبل المدرسة والتعليم الابتدائي (إعاقة عقليه - إعاقة سمعية - صعوبات تعلم - توحد )

خدمات التغذية التطبيقية 

دبلوم إعداد معلمي العربية الناطقين بغيرها

دبلوم الاعلام الرياضي.

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