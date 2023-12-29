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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول يكشف موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر

صدى البلد

أعلن نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي موعد انضمام محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر، حيث سيشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024. 

وأوضح النادي الإنجليزي، أن محمد صلاح سيكون متاحا للمشاركة مع ليفربول أمام نيوكاسل، قبل انضمامه إلى منتخب مصر.

موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر

أشار الموقع الرسمي لليفربول، إلى أن محمد صلاح سيغادر إنجلترا للانضمام إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية، بعد مواجهة نيوكاسل.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي، يوم 1 يناير 2024.

وعلى صعيد آخر، من المقرر أن ينضم لواتارو إندو، أيضًا، إلى منتخب اليابان؛ استعدادًا لمشاركته في بطولة كأس آسيا. 

ويأتي هذا، في إطار استعداد اللاعبين للمشاركة في المسابقات الدولية خلال الشهور المقبلة مع منتخب بلديهما.

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