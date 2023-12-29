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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

خطيب المسجد الحرام: يجب على المسلم أن يأمر أهله بالحياء والحجاب والستر

يأمر أهله بالحياء
يأمر أهله بالحياء والحجاب

قال الشيخ الدكتور عبدالله الجهني، إمام وخطيب المسجد الحرام، إنه يجب على المرء المسلم أن يأمر أهله بالحياء والحجاب والعفاف والستر ويحبب هذه الأخلاق الحسنة إليهم بالحسنى والمعروف لينال الرضا والثواب من الله عزوجل فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.

يأمر أهله بالحياء 

وأوضح " الجهني " خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة، أن الحياء أفضل الخلق الحسن ، فهو رأس الفضائل ، والباعث على الخير والإيمان، وقد دلت النصوص الشرعية على التحلي بالإيمان والحياء، والابتعاد عن البذاء وسيئ الأخلاق.

واستشهد بما  قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً- : ( الحياءُ منَ الإيمانِ ، والإيمانُ في الجنَّةِ ، والبَذاءُ منَ الجفاءِ ، والجفاءُ في النَّارِ) خرجه الترمذي وأحمد وابن حبان، والحياء هو انقباض النفس عن القبيح ، والتعفف عما لا يحل ولا يجوز .

من خصائص الإنسان  

ونبه إلى أن الحياء من خصائص الإنسان المميز له عن بهائم الحيوان" ، منوهًا بأن من أولى الناس بالحياء أخذا به وتمسكاً المرأة المسلمة، فالحياء تاج المرأة المسلمة ، وحصنها المنيع ، وسياجها المتين، فلها فيمن سبق أسوة حسنة، وسلفٌ صالح ، لما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنها قالت: "كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي فأضع ثوبي ، وأقول إنما هو زوجي وأبي .

وتابع: فلما دفن عمر رضي الله عنه معهم ، فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة علي ثيابي، حياء من عمر رضي الله عنه" فها هي رضي الله عنها تشد عليها ثيابها لما دفن عمر في بيتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر مع أنه كان ميتاً رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. 

ولفت إلى أنه قد رغب الإسلام في الخلق الحسن، وهو بسط الوجه وطلاقته، واستقامة اللسان ونظافته، واجتناب المحارم، وإتيان المكارم، وسعة الصدر، وقوة الاحتمال والصبر ، وجعله عنوان الكمال، ورمز الخير والبر، وأساس التعامل بين الناس، منوهًا بأن في هذا الزمان ساءت الأخلاق، وعم الشقاق والنفاق.

شر مستطير

وأضاف:  واستفحلت الشرور والآثام، وكثر الفحش والبذاء، وضعف الإيمان والحياء، وتعامل الناس بالغدر والخيانة والدهاء، وانقطعت حبال التراحم بينهم والإخاء، وفسدت العلائق الزوجية، والروابط العائلية، بسبب سوء الأخلاق وفساد التربية، وانحطاط النفوس إلى درك المادة والشهوات فسوء الخلق شر ذميم الأخلاق، واقبح النقائص على الإطلاق.

ولفت إلى أنه شر مستطير على المجتمع والناس، وشؤم محقق في الحياة، فهو يُحبط الأعمال، ويجر إلى الآثام، ويقضي على صفات النبل والمروءة والكرم، ويسرع بصاحبه إلى الشر والغضب، ويدفع به إلى الأذى والعدوان، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً: (إنَّ مِن أحَبِّكُم إليَّ، وأقْرَبِكُم مِنّي مَجلِسًا يومَ القيامَةِ، أحاسِنُكُم أخلاقًا، وإنَّ أبَغْضَكُم إليَّ، وأبْعَدَكُم مِنّي يومَ القيامَةِ، الثَّرْثارونَ، والمُتشدِّقونَ والمُتفَيْهِقونَ". أن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة : أحسنكم أخلاقاً) أخرجه الترمذي في سننه.

 

 

 

 

إمام و خطيب المسجد الحرام خطيب المسجد الحرام الدكتور عبدالله بن عواد الجهني خطبة الجمعة من الحرم المكي يأمر أهله بالحياء

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