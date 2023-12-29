غياب محمد صلاح .. التشكيل المثالي للجولة 19 للدوري الإنجليزي

أجريت الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهدت عودة ليفربول إلى صدارة الترتيب على حساب آرسنال، في وقت قلب فيه مانشستر يونايتد تخلفه أمام أستون فيلا إلى فوز ثمين 3-2، واستعاد مانشستر سيتي تألقه بفوز مهم على إيفرتون 3-1، فيما تعرض توتنهام لخسارة قاسية أمام برايتون بنتيجة 2-4.

وفيما يلي التشكيل المثالي للجولة:



حراسة المرمى

ألفونس أريولا

حارس مرمى وست هام الذي لعب دور البطولة في فوز فريقه على آرسنال 2-0، من خلال قيامه بالعديد من التصديات خصوصا من الجناح يوكايو ساكا.

الدفاع

جاك هينشلوود (برايتون): يعتبر اللاعب البالغ من العمر 18 عاما، اكتشاف الموسم في برايتون، وبرهن على ذلك خلال الفوز على توتنهام، عندما قدم أداء مميزا في مركز الظهير الأيمن، مفتتحا التسجيل في اللقاء.

كونستانتينوس مافروباس (وست هام): ظهر المدافع اليوناني كالعملاق أمام فريقه السابق آرسنال، حيث نجح في قطع الماء والهواء عن نجوم الجانرز داخل منطقة الجزاء، وتوج مجهوده بهدف فريقه الثاني من رأسية صعبة.

ناثان أكي (مانشستر سيتي): اضطر الدولي الهولندي للعودة إلى عمق الدفاع بعد إصابة زميله جون ستونز أمام إيفرتون، وقدم أداء نموذجيا، وحصل لفريقه على ركلة جزاء، بعدما ارتدت تسديدته من يد مدافع.

دانجو أواتارا (بورنموث): تستمر تجربة اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، في مركز الظهير الأيسر، حيث نجح في الفوز على فولهام (3-0) في حسم 9 مواجهات فردية.

الوسط

أنتوني إيلاجا (نوتنجهام فورست): يواصل جناح مانشستر يونايتد السابق تألقه مع نوتنجهام، حيث قدم تمريرتين حاسمتين أمام نيوكاسل، ليرفع عدد مساهماته إلى 9 (4 أهداف و5 تمريرات حاسمة) في البريميرليج.

أليكس سكوت (بورنموث): قدم لاعب الوسط تذكيرا بخصوص قدراته المتنوعة، بعدما عرقلت الإصابات بداية موسمه مع بورنموث، حيث صنع هدفا لزميله جاستن كلايفرت، وتألق أيضا على صعيد قطع الكرات.

فيل فودين (مانشستر سيتي): كان فودين النجم الأبرز في فوز فريقه على إيفرتون، حيث افتتح التسجيل لفريقه، ثم واصل تشكيل الخطورة على المنافس من مركز لاعب الوسط الهجومي رقم (10).

أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد): أثبت الجناح الأيسر الأرجنتيني أنه الورقة الهجومية الأبرز في جعبة المدرب إريك تين هاج، من خلال أداء نابض بالحيوية أمام أستون فيلا، فسجل هدفين بعدما حرمته تقنية الفيديو من هدف آخر.

الهجوم

هوانج هي تشان (وولفرهامبتون): سيتأثر هجوم "الذئاب" بكل تأكيد عندما يغادر الكوري الجنوبي هوانج للمشاركة في كأس آسيا الشهر المقبل، بعدما رفع اللاعب رصيده في البريميرليج هذا الموسم إلى 10 أهداف، بتسجيله ثنائية في شباك برينتفورد.

كريس وود (نوتنجهام فورست): أصبح النيوزيلندي وود، رابع لاعب فقط في تاريخ البريميرليج، يسجل "هاتريك" في شباك فريقه السابق، عندما دك مرمى نيوكاسل بثلاثية.

