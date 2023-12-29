الرئيس الأوكراني يزور خط المواجهة مع الجيش الروسي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة أنه زار خط المواجهة مع الجيش الروسي في منطقة أفدييفكا وهي بلدة تقع على الجبهة الشرقية والتي عانت منذ أشهر من هجمات متكررة من القوات الروسية التي تحاول تطويقها.

وكتب فولوديمير زيلينسكي على تيليجرام: "أفديفكا، قمت بزيارة مواقع اللواء الميكانيكي 110"، وأرفق زيلينسكي رسالته بمقطع فيديو يظهره أمام لافتة تحمل اسم المدينة ويقدم الأوسمة للجنود، بحسب ما أوردته وكالة “أوكرينفورم” الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني إنه ناقش مع القائد في أفديفكا الوضع الدفاعي في المنطقة واحتياجات القوات، وكرم أفضل الجنود بجوائز الدولة وقدم النجمة الذهبية لبطل أوكرانيا إلى الرقيب الصغير إيهور تيموششوك.