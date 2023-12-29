برلمانية بريطانية: لندن مستمرة في تجاهل إرادة شعبها الرافض لدعم إسرائيل

قالت كلوديا ويبي عضو مجلس العموم البريطاني، إن موقف المملكة المتحدة مما يحدث في غزة تغير قليلا فقط، من دعم غير متحفظ لإسرائيل، ليصبح دعم قوي بتشجيع وحث على الإلتزام بالقانون الدولي، وتوقع بأن إسرائيل سوف تتصرف وفقا للقانون الدولي الإنساني، بالرغم من أنه اتضح أن إسرائيل لا تريد الالتزام بالقانون الدولي.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية جمانة هاشم، في برنامج "10 داونينج ستريت"، على قناة القاهرة الإخبارية، أن المملكة المتحدة تستمر في موقفها في تجاهل إرادة الشعب البريطاني وتجاهل الحقيقة الواضحة التي تدعمها الأدلة بوجود جرائم حرب ترتكبها إسرائيل، ولم تعترض على السردية الإسرائيلية لما حدث في 7 أكتوبر.

واردفت أن حكومة المملكة، تعيد نقاط التحدث الإسرائيلية نفسها، ولم يغير هذه الفكرة سوى التحدث عن وقف إطلاق نار مستدام، ويتبعون الولايات المتحدة في هذا التعبير، حيث يتحدثون عن هدنة إنسانية مؤقتة، وليس هذا ما يريده الشعب البريطاني، مؤكدة أن الشعب البريطاني تظاهر بالملايين مطالبا بوقف مباشر ودائم لإطلاق النار في غزة.