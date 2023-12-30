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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة ابناء عمومة بسوهاج

صدى البلد

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في مشاجرة بين 4 أشخاص؛ بسبب خلافات عائلية سابقة فيما بينهم، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين ابناء عمومة وسقوط مصابين، دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبين أن طرفي المشاجرة كلً من:" طرف أول عبد الراضي ك ك ع- 50 سنة- مزارع- مصاب بكدمات بفروة الرأس وجرح باليد اليمنى"، وطرف ثاني "السعودي م م ا- 30 سنة- عامل- مصاب بكدمة بالرأس وسحجات بالذراع الأيمن، وشقيقه صدام م م ا- 39 سنة- مبيض محارة مصاب بجروح باليد اليمنى، نجل عمهما أحمد ع م ا- 21 سنة- طالب- الطرفان ابناء عمومه، والطرفان يقيمان بذات الناحية".

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية آلية، وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها؛ بسبب خلافات عائلية سابقة بينهما.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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