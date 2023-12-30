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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انهيار منزل ورثة جزئيًا في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت جزيرة شندويل شمالي محافظة سوهاج، إنهيار جزئي لمنزل غير مأهول بالسكان، مكون من طابقين ومُشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بأفلاق النخيل.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بانهيار منزل جزئيًا، دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبین انهيار جزء من الحائط الأمامي لمنزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بأفلاق النخيل، والمنزل ملك ورثة المدعو “محمد ع.ا”.

وبسؤال نجل شقيق مالك المنزل المدعو “صابر ا.ع.ا- 56 سنة- صاحب محل- ويقيم بذات الناحية”، قرر بمضمون ما سبق وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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