فريق طلابي من جامعة المنصورة ومدينة زويل يحصد ذهبية مسابقة iGEM MENA League

تمكن فريق Octides وي والذى يضم طلاب من جامعة المنصورة ومدينة زويل من الفوز بالمركز الأول في مسابقة iGEM MENA League على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتبع منظمة iGEM (Internationally

Genetically Engineered Machine) وهي للأحياء التركيبية .

كما حصد الفريق أيضا على الميدالية الذهبية بالإضافة إلى جوائز خاصة بالصناعة من جهة تكلفة المشروع وجائزة لريادة الأعمال لعملهم business model للفكرة وجائزة كأحسن فريق تمكن من عرض فكرته بأدق التفاصيل العلمية وجائزة على التصميم الصناعي للمشروع.حيث حصلوا على منحة لتخفيض تكاليف المسابقة.

فيما ضم الفريق ١٢ طالب وطالبة يترأسهم نورهان محسوب المحسوب الفرقة الرابعة برنامج biotechnology علوم المنصورة و أحمد أسامة فرحات الفرقة الرابعة molecular biology مدينة زويل كقاده للفريق

كما ضم الفريق ، منى محمد عرنسه الفرقة الرابعة برنامج biotechnology علوم المنصورة و علي فرج هيصم الفرقة الرابعة computational biology & genomics مدينة زويل و يوسف عصام الفرقة الرابعة biomedical science مدينة زويل و أحمد سليم شوقي الفرقة الرابعة molecular cell biology مدينة زويل و فاطمة محمد البدراوي الفرقة الثالثة برنامج biotechnology علوم المنصورة و براء محمد البنا الفرقة الثالثة برنامج biotechnology المنصورة و دارين عمر الفرقة الثالثة برنامج biotechnology علوم المنصورة ، أحمد سعد الفرقة الثالثة برنامج biotechnology علوم المنصورة ، ندى جمعة الفرقة الثالثة برنامج biotechnology علوم المنصورة و يوسف سامح الفرقة الثانية قسم كيمياء وحيوان علوم المنصورة.

ومن جانبه أكد أعضاء الفريق أن فكرة المشروع جاءتهم من جائحة كورونا عندما كان الوطن العربي متأخر في صنع لقاح للكوفيد ١٩ بسبب التأخر في البحث العلمي وإنتاج متطلباته حيث جاءت فكره المشروع و هي عباره عن إنتاج النيوكليوتيدات من البكتيريا المهندسة وراثيًا بشكل حيوي أسرع وأكثر أمانًا من الطرق الكيميائية متعددة الخطوات والمكلفة والتى ستساعد في عمل نهضة في البحث العلمي في مصر والوطن العربي وشمال افريقيا وتقليل الاعتماد على استيراد هذه المواد.

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