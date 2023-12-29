عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فريق طلابي من جامعة المنصورة ومدينة زويل يحصد ذهبية مسابقة iGEM MENA League

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تمكن فريق Octides  وي والذى يضم طلاب من جامعة المنصورة ومدينة زويل من الفوز بالمركز الأول في مسابقة iGEM MENA League على  الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتبع منظمة iGEM (Internationally 
Genetically Engineered Machine) وهي للأحياء التركيبية .
كما حصد الفريق أيضا على الميدالية الذهبية بالإضافة إلى جوائز خاصة بالصناعة من جهة تكلفة المشروع وجائزة لريادة الأعمال لعملهم business model  للفكرة وجائزة كأحسن فريق تمكن من عرض فكرته بأدق التفاصيل العلمية وجائزة على التصميم الصناعي للمشروع.حيث حصلوا على منحة لتخفيض تكاليف المسابقة.
فيما ضم الفريق ١٢ طالب وطالبة يترأسهم  نورهان محسوب المحسوب الفرقة الرابعة برنامج biotechnology علوم المنصورة و أحمد أسامة فرحات الفرقة الرابعة molecular biology مدينة زويل كقاده للفريق

 

كما ضم الفريق ، منى محمد عرنسه الفرقة الرابعة برنامج biotechnology علوم المنصورة و علي فرج هيصم الفرقة الرابعة computational biology & genomics مدينة زويل و يوسف عصام الفرقة الرابعة biomedical science مدينة زويل و أحمد سليم شوقي الفرقة الرابعة molecular cell biology مدينة زويل و فاطمة محمد البدراوي الفرقة الثالثة برنامج biotechnology علوم المنصورة و براء محمد البنا الفرقة الثالثة برنامج biotechnology المنصورة و دارين عمر الفرقة الثالثة برنامج biotechnology علوم المنصورة ،  أحمد سعد الفرقة الثالثة برنامج biotechnology علوم المنصورة ،  ندى جمعة الفرقة الثالثة برنامج biotechnology علوم المنصورة و يوسف سامح الفرقة الثانية قسم كيمياء وحيوان علوم المنصورة.

ومن جانبه أكد أعضاء الفريق أن فكرة المشروع جاءتهم من جائحة كورونا عندما كان الوطن العربي متأخر في صنع لقاح للكوفيد ١٩ بسبب التأخر في البحث العلمي وإنتاج متطلباته حيث جاءت فكره المشروع  و هي عباره عن إنتاج النيوكليوتيدات من البكتيريا المهندسة وراثيًا بشكل حيوي أسرع وأكثر أمانًا من الطرق الكيميائية متعددة الخطوات والمكلفة والتى ستساعد في عمل نهضة في البحث العلمي في مصر والوطن العربي وشمال افريقيا وتقليل الاعتماد على استيراد هذه المواد.

 

IMG-20231229-WA0046
IMG-20231229-WA0046
IMG-20231229-WA0044
IMG-20231229-WA0044
IMG-20231229-WA0045
IMG-20231229-WA0045
IMG-20231229-WA0042
IMG-20231229-WA0042
IMG-20231229-WA0041
IMG-20231229-WA0041
IMG-20231229-WA0038
IMG-20231229-WA0038
البحث العلمي في مصر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الشرق الأوسط وشمال جائحة كورون جامعة المنصورة ميدالية الذهبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد مفاجئ من الأهلي على تصريحات إمام عاشور ضد رضا عبد العال

انتقال عمر كمال إلى الزمالك.. فيوتشر يكشف مفاجأة مدوية

بيان عاجل من الأهلي بعد التتويج بالسوبر المصري

الذهب يسجل رقما قياسيا في بداية 2024.. والشعبة تعلن السعر المتوقع

200 جنيه في لحظة.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزة كبيرة

ساعات الحسم في الزمالك| حل مشكلة القيد.. وصفقة مدوية من بيراميدز

اجتماع ناري بين الخطيب وكولر في الأهلي | إيه اللي حصل

تصريحات تاريخية من مورينيو عن النادي الأهلي وموديست

موضوعات متعلقة

تواصل أعمال كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بمدن وأحياء الدقهلية

ترشيحاتنا

نقيب الفلاحين يحذر: هذا الفعل يتسبب في ضرر للإنسان والماشية

حضرها من المدرجات.. تصريحات نارية من الشناوي عن مباراة كأس السوبر الإماراتي

يناير 2024.. نهاية عهد "الأئمة المعارين" في فرنسا

إيناس الدغيدي: «أنا مشاكسة ومش عنيدة.. وكنت عايزة أطلع طيارة»

المفتي: الدار استقبلت أكثر من 300 ألف فتوى طلاق خلال آخر 5 سنوات

عميد كلية سياسة واقتصاد: السوق السوداء للدولار تظهر وتنتهي في تلك الحالات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوة بخطوة.. طريقة عمل عيش الشاورما السوري

جلسة تصوير جريئة.. أبرز إطلالات ثراء جبيل رفقة خطيبها

هخرب الدنيا | تفاصيل خلاف حاد بين مصطفى كامل وزوجة حلمي بكر

زيادة حجم الأنف والأذن.. سبب تغير الملامح مع التقدم في العمر

فيديو

قرار عاجل من البنك المركزي حول تطبيق انستا باي

بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لقرار تاريخي عاجل

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

هتلزق فيكي ليه.. حورية فرغلي توجه رسالة إلى أمينة خليل| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ