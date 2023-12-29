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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤولون إسرائيليون : قطر تنقل موافقة حماس مبدئيا على استئناف محادثات الرهائن

صدى البلد

قال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين إن وسطاء قطريين أبلغوا إسرائيل أن حماس وافقت من حيث المبدأ على استئناف المحادثات بشأن اتفاق جديد لتأمين إطلاق سراح نحو ثلاثين رهينة محتجزين في غزة مقابل وقف القتال لعدة أسابيع.

يتعامل المسؤولون الإسرائيليون مع الرسالة بحذر شديد ويقولون إنهم يأملون في الحصول على مزيد من التوضيح خلال عطلة نهاية الأسبوع لمعرفة ما إذا كانت حماس جادة بالفعل. وتطالب حماس علنا منذ أسابيع إسرائيل بوقف الحرب وسحب قواتها من غزة قبل بدء أي مناقشات جدية حول صفقة رهائن جديدة.

 

قال مسؤول إسرائيلي إن الرسالة القطرية لا تزال أولية للغاية "لكنها إيجابية لأنه، للمرة الأولى منذ انتهاء الصفقة السابقة، تشير حماس إلى أنها مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات. نحن ننتقل من التجميد إلى البرودة الشديدة."

قال مسؤول إسرائيلي ثان إن إسرائيل لم تتلق بعد اقتراحا مفصلا وتنتظر سماع المزيد. وأضاف: "لكن على أية حال، لا تزال الفجوات كبيرة". 

لم يرد ممثل قطري ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على الفور على طلبات التعليق. ومن المتوقع أن يصل وفد من حماس إلى مصر يوم الجمعة لإجراء محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب.

طرحت إسرائيل اقتراحًا في وقت سابق من هذا الشهر توافق فيه على وقف القتال في غزة لمدة أسبوع واحد على الأقل مقابل إطلاق حماس سراح أكثر من ثلاثين رهينة، كما أفاد موقع أكسيوس سابقًا. ومن المحتمل أيضًا أن تطلق إسرائيل سراح المزيد من الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

اجتمع رؤساء وكالة المخابرات المركزية والموساد، وكذلك رئيس الوزراء القطري، في وارسو في منتصف ديسمبر لمناقشة الاقتراح.

اقترحت مصر الأسبوع الماضي إعادة إطلاق المحادثات حول اتفاق من ثلاث مراحل من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس والفلسطينيون المحتجزون في السجون الإسرائيلية.

بموجب الاقتراح المصري، ستشمل المرحلة الثالثة إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي من غزة وتشكيل حكومة تكنوقراط في القطاع لا تتبع حماس وتحظى بدعم الولايات المتحدة ومصر وقطر. 

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