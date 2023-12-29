المشاركون في مسابقة صيد الأسماك: نعمل على تشجيع استغلال 460 كيلو من الشواطئ بمطروح..فيديو

سادات حالة من السعادة للمشاركين في مسابقة صيد الأسماك للهواة بمشاركة 13 فريقا بإجمالي 78 لاعبا.

وقال عبد الدايم سعيد ابو تمر أمين شباب حزب مستقبل وطن بمطروح أن الحزب عمل على تنظيم هذه المسابقة لتشجيع صيد الأسماك بمطروح وعودة مسابقات صيد الأسماك، لتنشيط السياحة والرياضية الترفيهية بالمحافظة.

أضاف أن الحزب يعمل خلال الفترة المقبلة برئاسة عيسى أبو تمر رئيس حزب حماة الوطن بمطروح على إقامة مثل هذه المسابقات الرياضية لاستغلال طاقات الشباب والاستفادة من المقومات التي تمتلكها مطروح.

قال الحاج هيبه بو مريزيق الأمين المساعد لحزب حماة الوطن وعضو لجنة التحكيم أنه يتم العمل على تحقيق العدالة في هذه المسابقة لإعطاء كافة المتسابقين حقوقهم كاملة دون تميز.

أضاف أن لجنة المراقبة على المسابقة قامت بتفتيش المراكب قبل إبحار المراكب، للتأكد من عدم جود أسماك في الآيس بوكس بكل مركب قبل انطلاق مسابقة صيد الأسماك للهواة بالتعاون مع جمعية التعاونية لصيد الأسماك بمطروح.

وقال نصر الله تماوي - رئيس جمعية صيد الأسماك بمطروح - أن هذه المسابقة لاقت مشاركة كبيرة من أبناء مطروح بمشاركة 78 متسابقا يمثلون 13 فريقا.

وأضاف أن مطروح تمتلك مساحة كبيرة من الشواطئ والتي تنتج العديد من أنواع الأسماك مقدما الشكر لحزب حماة الوطن على تنظيم مثل هذه المسابقات.

وقال محمد أحد المشاركين في المسابقة أنه استطاع وفريقه صيد العديد من أنواع الأسماك ذات الأحجام المختلفة من تعابين بحر ومرجان ودنيس وفراخ وخضر وغيرها من الانواع الأخرى.

وأكد على ضرورة إقامة مثل هذه غالمسابقات بصفة مستمرة لتشجيع السياحة من جهة وتشجيع الصيد من جهة أخرى. مشيرا أنه سعيد للمشاركة في المسابقة والتي نظمها حزب حماة الوطن

وقال عبد اللطيف أحد أبناء مطروح أن مسابقة صيد الأسماك بمطروح تنافس بها العديد من فرق الصيد بمطروح بتنظيم جيد من حزب حماة الوطن بمطروح برئاسة عيسى أبو تمر مضيفا أن هذا العام مختلف للمشاركة النسائية في المسابقة بأربع فرق من أصل 13.

وأشار على ضرورة استغلال هذه المساحة الكبيرة من الشواطئ بإنتاج أوفر من الأسماك خاصة وأن محافظة مطروح تضم 460كيلو من الشواطئ.

وأضاف أن بحر مطروح ملء بالخيرات والتي لو أحسن استغلالها لوفرت كميات كبير من الأسماك مشيرا إلى ضرورة تشجيع إقامة مسابقات صيد الأسماك بمطروح.

مسابقة صيد الاسماك