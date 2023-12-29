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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سمكة قرش تلتهم راكب أمواج على شواطئ أستراليا

قرش
قرش

توفي راكب أمواج يبلغ من العمر 15 عاما في ثالث هجوم للقرش في المياه قبالة ولاية جنوب أستراليا خلال الأشهر الأخيرة.

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أعلنت السلطات أن خاي كاولي تعرض لهجوم من قبل سمكة قرش بيضاء كبيرة  أثناء ركوبه الأمواج مع والده قبالة شاطئ إيثيل النائي في شبه جزيرة يورك غرب مسقط رأسه في أديليد.

 


لقي راكب أمواج حتفهما في هجومين للقرش في منطقتين نائيتين من جنوب أستراليا في شهري مايو وأكتوبر  أول. ولم يتم انتشال جثتيهما.


وقال رئيس وزراء ولاية جنوب أستراليا، بيتر ماليناوسكاس، إن 11 هجوما مميتا لأسماك القرش وقعت في مياه الولاية منذ عام 2000.


وصرح لشبكة (ناين نيتورك) التلفزيونية اليوم الجمعة أن حقيقة وقوع ثلاثة من تلك الوفيات منذ شهر مايو "أمر مذهل ومثير للقلق".


وقال ماليناوسكاس إنه ليس هناك الكثير الذي يمكن للحكومة أن تفعله لجعل الشواطئ أكثر أمانا خارج أديليد، عاصمة الولاية وأكثر مدنها اكتظاظا بالسكان.


وخارج الولاية، كان مقتل فتاة بسبب سمكة قرش ثور في نهر بمدينة بيرث على الساحل الغربي في فبراير هو هجوم القرش القاتل الآخر الوحيد في أستراليا خلال عام 2023.


وقال أندرو فوكس، خبير أسماك القرش المقيم في أديليد، إنه من الصعب تفسير الزيادة في هجمات أسماك القرش في ولاية جنوب أستراليا هذا العام، بما في ذلك هجومان غير مميتين. 

امواج استراليا

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