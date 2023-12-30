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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

للهبوط على القمر في المستقبل.. اختبار مذهل لمصعد SpaceX Starship

صدى البلد

تم اختبار مصعد SpaceX Starship من قبل رواد الفضاء في وكالة ناسا للرحلات المستقبلية إلى القمر، عبر اختيار SpaceX لبناء المركبة الفضائية التي ستستخدمها وكالة ناسا في مهمات برنامج Artemis المستقبلية إلى القمر. 

ووفقا لموقع “سبيس" سيقوم نظام الهبوط البشري Starship التابع لشركة SpaceX بنقل رائدي الفضاء الاثنين من مركبة أوريون في مدار القمر إلى سطح القمر، وسيكون مسكن الطاقم خلال إقامتهم التي تستغرق أسبوعًا على سطح القمر، ثم سيعيدهم إلى مركبة أوريون. وسيتم ذلك في وقت لاحق في هذا العقد إذا تمت الخطط بنجاح.

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تم اختبار نموذج مصعد المركبة الفضائية، والذي سيستخدم لنقل المعدات وطاقم العمل من المركبة الفضائية إلى سطح القمر، من قبل رواد الفضاء نيكول مان ودوغ "ويلز" ويلوك. 

قام الثنائي بإجراء الاختبار أثناء ارتدائهم البدلات الفضائية لمحاكاة القيود المتعلقة بالحركة والعمل في بيئة القمر، وفقًا لبيان من مسؤولي وكالة ناسا.

تحتوي نموذج المصعد على قسم سلة بحجم كامل مع تجميعات ميكانيكية وواجهات الطاقم التي تمت تجربتها. قام مان وويلوك بإجراء اختبارات لضوابط المصعد ووجمع الملاحظات حول المساحة المتاحة للشحن.

تهدف مهمة Artemis 3 التابعة لناسا إلى إعادة الإنسان إلى القمر لأول مرة منذ برنامج أبولو. من المقرر أن تطير المهمة في ديسمبر 2025 على الأرجح.

 ولكن قد يتأخر ذلك حتى عام 2027 بسبب التحديات في تطوير وتصميم نظام الهبوط البشري Starship (نظرًا لأن Starship لم تصل بعد إلى الفضاء على الرغم من محاولتي إطلاق) والبدلات الفضائية التي يتم تطويرها بواسطة Axiom Space.

المهمة المأهولة التيتستهدف تطيرها أربعة رواد فضاء للقمر في وقت متأخر من عام 2024، على الأقل حتى الآن. ستتضمن مهمة Artemis 2 لناسا ثلاثة رواد فضاء من وكالة ناسا ورواد فضاء من وكالة الفضاء الكندية وستكون أول مهمة لاختبار مركبة أوريون وصاروخ نظام الإطلاق الفضائي مع وجود رواد فضاء على متنها.

 تم تنفيذ مهمة Artemis 1 غير المأهولة عام 2022 بنفس المركبة حول القمر بعد إطلاقها على صاروخ نظام الإطلاق الفضائي.

Starship Artemis Space SpaceX

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