حسام زكي: حرب غزة غطت على الأوضاع في السودان..والشعب يدفع الثمن

كشف السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أخر تطورات الأوضاع في السودان والحرب الدائرة.



وقال حسام زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج كل يوم، المذاع عبر قناة اون، مساء اليوم الجمعة، أن الاستقرار انهار في السودان، والشعب السوداني وحده يدفع الثمن.



واضاف السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، “ حاولنا مع أطراف كثيرة تهدئة الأوضاع في السودان لكن الأمور صعبة”.



وتابع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن أغلبية المدن والولايات حدثت بها مشكلات كبرى، وعندما جاءت حرب غزة، غطت على الأوضاع في السودان، لكن الوضع مازال كما هو هناك".