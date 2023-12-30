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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد إمام بعد لقاء تركي آل الشيخ : مفاجأت كتير قريب

صدى البلد

نشر الفنان محمد عادل إمام عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير أكس ، منشورا بعد لقاءه بالمستشار تركي آل الشيخ . 

 

وعلق محمد عادل إمام قائلا : “ لقاء مهم مع معالي الوزير ⁧‫تركي ال شيخ‬⁩ من أجل النهضة بصناعة الفن المصري و العربي لمستويات عالمية .. ان شاء مفاجأت كتير قريب“ . 

 

وتمكن الفنان محمد عادل إمام من تصدر شباك التذاكر في مصر من خلال فيلم “ ألو نسب ” منذ طرحه في السينمات . 

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فيلم أبو نسب

 

فيلم " أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

ويجمع  فيلم " أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبري للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

 

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