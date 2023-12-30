سرايا القدس .. اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس

أعلنت كتائب سرايا القدس عن خوضها لاشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال في غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

قالت سرايا القدس "مجاهدونا يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محاور التقدم شمال وشرق مدينة خانيونس".



منذ صباح اليوم السبت، والاحتلال يشرع في سلسلة غارات جوية وقصف مركز على مناطق متفرقة من غزة خاصة الجنوب.

من الجو شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة حيث من المفترض أنه المكان الباقي من غزة حيث يتجمع أكثر أهلها.

وتدور اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي من الدبابات الإسرائيلية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأطلقت دبابات الاحتلال قذائف مدفعية على شرق معبر رفح جنوب قطاع غزة.

كما قصفت دبابات الاحتلال الإسرائيلي وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وسبق ذكرت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد " الفلسطينيّة، "أنّنا قصفنا مستوطنات حوليت وصوفا ونير إسحاق، برشقات صاروخيّة مركّزة".

وأفادت بأنّ "مجاهدينا دكّوا تحشّدات عسكريّة إسرائيليّة بوابل من قذائف الهاون النّظامي عيار 60، في منطقة عبسان شرق خان يونس".

