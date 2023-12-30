صحف الإمارات| فرنسا توقف استقدام أئمة.. قرار عاجل بشأن أعياد الميلاد.. وبدء تشغيل مفاعل كوريا الشمالية النووي



الإمارات تطالب بتأسيس وجود دولي لمراقبة وقف إطلاق النار في ‎غزة

لندن تعلن إرسال "مئات من صواريخ الدفاع الجوي" لأوكرانيا

الإمارات تقرر توسيع قاعدة الشركات المشمولة بمستهدفات التوطين

الإمارات تسير 128 طائرة وسفينة شحن لإغاثة المتضررين في قطاع ‎غزة

الهلال الأحمر الإماراتي يزور مستشفي الناس



اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

فقد سلطت صحيفة الخليج الضوء علي ؛ تشديد دولة الإمارات خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن الوضع في ‎الضفة الغربية على ضرورة تأسيس وجود دولي لمراقبة وقف إطلاق النار في ‎غزة، وتنفيذ خطة باتجاه الانفصال تبدأ، بدل أن تنتهي بدولة فلسطينية، وفرض تكلفة سياسية وقانونية ومالية باهظة على عنف المستوطنين في الضفة الغربية

كما أشارت الصحيفة الي قرار فرنسا الجمعة، وقف استقدام أئمة من دول أخرى، اعتباراً من مطلع عام 2024، وفق ما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان في رسالة إلى الدول المعنية بالملف.

وأوضح الوزير في رسالته التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أنه بعد الأول من إبريل 2024، لن يتمكن الأئمة الأجانب الذين أوفدتهم دول أخرى، من مواصلة الإقامة في فرنسا «بصفتهم تلك».



كما لفتت أيضا الي تصريحات وزير الدفاع الكوري الجنوبي إن مفاعل الماء الخفيف في المجمع النووي الرئيسي في كوريا الشمالية من المرجح أن يبدأ تشغيله رسمياً بحلول الصيف المقبل، وسط شكوك في أن الشمال قد يستخدمه كمصدر جديد للمواد الانشطارية لإنتاج أسلحة نووية.

وتعمقت المخاوف بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية في الآونة الأخيرة، حيث قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة وخبراء أجانب إنهم اكتشفوا علامات تشير إلى أن كوريا الشمالية بدأت تشغيل مفاعلها الذي يعمل بالماء الخفيف في مجمع يونغبيون النووي.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الأسبوع الماضي إن وكالته لاحظت زيادة في مستويات النشاط في المفاعل وبالقرب منه، ومنذ منتصف أكتوبر، حدث تدفق قوي للمياه من نظام التبريد الخاص به.

واوضح إن المفاعل يثير القلق لأنه يمكن أن ينتج البلوتونيوم، وهو أحد المكونين الرئيسيين المستخدمين في تصنيع الأسلحة النووية، إلى جانب اليورانيوم عالي التخصيب.

بينما صحيفة الإمارات اليوم فقد ركزت علي أعلان وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس الجمعة أن بريطانيا سترسل نحو مئتَي صاروخ للدفاع الجوي لأوكرانيا بعد سلسلة من الضربات الروسية المكثفة.

وقال شابس على منصة "إكس" إن "المملكة المتحدة تتحرك بسرعة لتعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا عقب الضربات الجوية القاتلة التي نفذها بوتين. يتم إرسال مئات من صواريخ الدفاع الجوي البريطانية الصنع لضمان حصول أوكرانيا على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها من قصف بوتين الهمجي.

وأشارت الصحيفة الي اعلان مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل، منع حركة الشاحنات والمركبات الثقيلة وحافلات نقل العمال في جميع الطرق والشوارع في جزيرة أبوظبي، بما في ذلك المداخل، وتشمل «جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة وجسر مصفح وجسر المقطع»، تزامناً مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

وأوضحت أن فترة تطبيق قرار المنع ستبدأ من الساعة 7:00 صباحاً من يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023 ولغاية الساعة 7:00 صباحاً من يوم الإثنين 1 يناير 2024، ويستثنى من قرار المنع مركبات شركات النظافة العامة ومركبات الدعم اللوجستي.

ولفت الصحيفة الإماراتية أيضا الي قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين ببدء سريان قرار توسيع قاعدة الشركات المشمولة بمستهدفات التوطين، الإثنين المقبل، ليشمل أكثر من 12 ألف شركة خاصة، يعمل لديها ما بين 20 و49 عاملاً.

وكشفت أن نحو 12% من وظائف القطاع الخاص تم تصنيفها «خضراء».

بينما صحيفة الوطن الإماراتية فقد أشارت الي ان دولة ‎الإمارات سيرت 128 طائرة وسفينة شحن واحدة ضمن عملية "‎الفارس الشهم3" لإغاثة المتضررين في قطاع ‎غزة.

كما لفتت الصحيفة الي زيارة وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مستشفى الناس الخيري للأطفال، وهو أكبر مستشفى لعلاج أمراض القلب والجهاز الهضمي بالمجان في إفريقيا والشرق الأوسط، بهدف الاطلاع على الخدمات التي يقدمها المستشفى، وبحث احتياجاته من الأدوية والأجهزة والطواقم الطبية وسبل وإمكانات تقديم الدعم الذي يحتاج إليه، إلى جانب تفقد الأطفال المرضى وإدخال السرور على قلوبهم.