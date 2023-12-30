عيش فرعوني يستمر تحضيره أسبوعا كاملًا| شاهد

أوضحت نانسي عبد السيد صانعة محتوي على السوشيال ميديا، أنها تفاجئت من زوجها وأبنائها بمفاجئتها لتصوريها أثناء خبزها للخبز ورفع هذا الفيديو على السوشيال ميديا ولاقي فيديو صناعة الخبز اهتماما كبيرا من الجمهور.

وأكد مارين وماريو أبناء نانسي خلال لقائهما ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامية لميس سلامة، انهما كانا شديدي الحماس لتصوير والدتهم نانسي أثناء خبزها للعيش الفرعوني، مؤكدين ان هذا المحتوى سوف يلقي اهتماما كبيرا من الجمهور.



وأكد مارين أن هذا المحتوي تصويره كان ليس بالساهل حتي يلقي اعجاب من الجمهور.

مشهور بالدول العربية والأجنبية

واضافت نانسي ان صناعة هذا النوع من الخبز يستمر عمله لأيام، مؤكده ان عيش الساور دو فهو خبز مصري قديم من أيام الفراعنة ومشهور في الدول العربية والأوربية، ولا يلقي اهتماما بصناعته في مصر، فتحضير خميرته يمكن ان تستمر ٧ أيام ب أنواع دقيق متواجده بالخارج، ولكن يستمر تخميره بالدقيق المصري يمكن ان يستمر لمدة ١٥ يوم.

وأكدت نانسي أنها محبة لصناعة هذا الخبز، فطريقته صعبة ومليئة بالتحدي.