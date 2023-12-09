بيبا وشيري ويحي..صانعة محتوى: صبغت لبنتي شعرها بالحنة لأانها امنه

قالت شيري، صانعة محتوى على التيك توك، إنها دائما محبة للتجربة مع ابنها وابنتها لصنع محتوي مميز على السوشيال ميديا، ولا ترفض لهما ما يحبان تقديمه إلا لو الرفض باقتناع.

وقال يحيى عادل، ابن شيري صانعة المحتوى، إنه لا يرغب في الظهور على السوشيال ميديا، ولكنه محب لكرة القدم وألعاب الفيديو.

وأكدت صانعة المحتوي أنها قامت بصبغ شهر ابنتها بالحنة، فهي آمنة على الشعر، وذلك بناءً على رغبة ابنتها " بيبا"، فيبيا محبة للعب البالية وتمارسه منذ سنتين.

شديدة الاهتمام بأبنائها فى جميع المجالات

وأشارت شيري إلى أنها شديدة الاهتمام بابنها وابنتها بيبا ويحيى، وتساعدهما على ممارسة الرياضة، وتدفعهما إلى التركيز في المواد الدراسية بشكل كبير.