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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جولات تفقدية لرئيس جهاز العاصمة الإداية بمشروعات المحاور والطرق والميادين بالمدينة

جانب من الجوله
جانب من الجوله

قام المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بجولات تفقدية بقطاع الطرق والمحاور الرئيسية والميادين بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، حيث شملت الجولات طريق محور محمد بن زايد الجنوبي بامتداداته، مروراً بالميادين على طريق ٤، ومروراً بالكاتدرائية.

كما شملت جولات المهندس شريف الشربيني، المرور على طريق ٢ الخاص بحي الوزارات، كما شملت الجولات الطرق المحيطة بمبنى مجلس النواب ، ومبنى مجلس الشيوخ مروراً بالميادين على طريق ٤، والمنطقة المحيطة بالكاتدرائية. 

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وناقش المهندس شريف الشربيني، مسئولي المشروعات والاستشاريين المشرفين على تنفيذ الأعمال الخاصة بالخدمات، والموقف التنفيذي للمشروعات، مشدداً على الأخذ في الاعتبار بإنهاء المشروعات بأفضل جودة واتقان في الأداء، طبقًا للمواصفات المطروحة، وفي المواعيد المحددة.

وأشار رئيس جهاز العاصمة ، إلى أن ذلك يأتي في إطار المتابعة المستمرة لأهم مدينة من مدن الجيل الرابع، ولتحقيق حياة أفضل.

المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة محور محمد بن زايد الجنوبي مبنى مجلس البرلمان مبنى مجلس الشيوخ

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